Ολυμπιακός: Με την «έκρηξη» του ΣΕΦ για την πρόκριση στο Final 4

Κλείσιμο

Το έκανε πέρυσι. Έχει το know how. Και θέλει να το ξανακάνει! Να βρεθεί και πάλι στο Final-4 της Euroleague πραγματοποιώντας το «back to back» σε Game των play-offs.Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχασε την ευκαιρία να «τσεκάρει» τα εισιτήρια της πρόκρισης από το ματς της Κωνσταντινούπολης ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια του. Θέλοντας να εξαργυρώσει αυτό για το οποίο πάλευε καθ' όλη τη διάρκεια της regular season. Την κατάκτηση της πρώτης θέσης και του πλεονεκτήματος έδρας στην postseason της διοργάνωσης.Πλέον οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους έχοντας παίξει τέσσερα ματς σε διάστημα 10 ημερών και συνολικά έξι αγώνων από το ξεκίνημα της χρονιάς. Ο στόχος ωστόσο είναι κοινός. Όσο θέλει ο Ολυμπιακός την πρόκριση στο Final-4 άλλο τόσο τη θέλει και η Φενέρμπαχτσε. Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του.«Θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε στο Final-4» ήταν τα λόγια του προπονητή των «ερυθρολεύκων» για το κρίσιμο Game 5 της σειράς την ώρα που ο Δημήτρη Ιτούδης παραδεχόταν ότι «ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί».Ο Αϊζάια Κάνααν από τη πλευρά του ζητούσε την βοήθεια του κόσμου, κάτι που είναι δεδομένο καθώς επικρατεί τεράστιος παροξυσμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού. Όπως είναι γνωστό το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι έκαναν sold out σε... χρόνο ρεκόρ και δη σε μόλις εννέα λεπτά!Το ευχάριστο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ότι είδε και τον Κώστα Παπανικολάου να προπονείται κανονικά μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε και να είναι διαθέσιμος για τον «τελικό» με τη Φενέρμπαχτσε, σε αντίθεση με τον Δημήτρη Ιτούδη ο οποίος θα στερηθεί για άλλη μια φορά τις υπηρεσίες του Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος έμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί αυτή τη φορά ο Σκότι Γουίλμπεκιν.Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Διαιτητές θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία, Τόμισλαβ Χορντόφ και Μίλαν Νέντοβιτς.Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-68Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 78-82Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 71-72Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 73-69Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 09/05 (21:30)