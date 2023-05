Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της Τρίτης με τη Φενερμπαχτσέ

Κλείσιμο

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ και στo Game 5 (Τρίτη, 9/5, 21:30) της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, μεταξύκαι Φενερμπαχτσέ, που θα κρίνει το «εισιτήριο» για το φάιναλ φορ του Κάουνας.Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, τα εισιτήρια για την πέμπτη αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους.«SOLD OUT !!!Ο "πύρινος" κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει δυναμικό «παρών» και στον 5ο προημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε!Μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους τα εισιτήρια για το αγώνα της Τρίτης (09/05) εξαντλήθηκαν!Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη συμπαράστασή σας!Πάμε να δώσουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μάχη για την back to back πρόκριση στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας!!!This is Piraeus!».