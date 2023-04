Κινγκς - Γουόριορς 100-120: «Βασιλιάς» Κάρι με 50άρα και τώρα... ο Λεμπρόν - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-csafvl2wbsc9)

Κλείσιμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-csaet9akwqpl)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-csafjax3e3vd)

Οιτο πάλεψαν. Το προσπάθησαν. Το «κυνήγησαν». Και λίγο έλειψε να συνεχίσουν την ονειρική χρονιά κόντρα στους πρωταθλητέςΜόνο και μόνο που ανέκτησαν το αβαντάζ της έδρας στο Game 6 έχοντας πάρει πρόκριση σταύστερα από 17 χρόνια, αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Σακραμέντο.Όμως όπως λένε και οι Αμερικανοί «when the going gets tough, the tough get going» και οι «μπαρουτοκαπνισμένοι» από τέτοιες καταστάσεις, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχαν τον... τρόπο στο Game 7 της σειράς. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και έκαναν το μεγάλο ξέσπασμα δια χειρός του τρομερούο οποίος «έγραψε» την πρώτη του «50άρα» στα φετινά play-offs.Από τη στιγμή που «ξύπνησε» και ο Κλέι Τόμπσον στην 3η περίοδο έχοντας αφήσει πίσω τα 1/10 σουτ εντός παιδιάς του ημιχρόνου, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα. Μπορεί να μην «έχτισαν» οι Γουόριορς μεγάλες διαφορές στο σκορ, αλλά έπαιξαν τόσο... όσο χρειαζόταν για να ελέγξουν το παιχνίδι και να πάρουν διαφορά 12 πόντων λίγο πριν από το +19 (91-81) της 3ης περιόδου.Έκτοτε ο δείκτης του σκορ ολοένα και έπαινε μεγαλύτερες διαστάσεις, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο εξαιρετικός Σαμπόνις του πρώτου μισού είχε ρίξει την απόδοσή του και ο Φοξ συνέχιζε να ήταν άστοχος στα σουτ εντός παιδιάς. Η διαφορά στην 4η περίοδο έπαιρνε τεράστιες διαστάσεις φτάνοντας και στους +21 πόντους (104-83) με τον Στεφ Κάρι να ήταν ασταμάτητος.Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς έχοντας 50 πόντους με 13/20 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 3/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος!