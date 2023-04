Premier League: «Ζωντανή» για την 4αδα η Τότεναμ, 2-2 με τη Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Συναρπαστική ισοπαλία 2-2 τηςμε τημε νικήτρια τη… Νιούκαστλ, η οποία βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο Champions League μετά από είκοσι χρόνια. Οι Κόκκινοι Διάβολοι, παρ’ ότι έχασαν μια μοναδική ευκαιρία για τη νίκη, έχουν σαφέστατα τον πρώτο λόγο έναντι των Σπιρουνιών, τα οποία πήραν μια (ψυχολογική κυρίως) ανάσα μετά από μερικές πολύ δύσκολες μέρες, ενώ μαθηματικά παραμένουν και στο «κόλπο» τηςΣτο πρώτο του παιχνίδι ο… δεύτερος υπηρεσιακός Ράιαν Μέισον (μετά τον Κρίστιαν Στελίνι) έκανε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ταπεινωτικό 6-1 από τη Νιούκαστλ. Ο Φρέιζερ Φόστερ κάτω από τα δοκάρια αντί του τραυματία Ούγκο Γιορίς, ο Κλεμάν Λανγκλέ αντί του Πάπε Σαρ σε άμυνα και πάλι με τρία στόπερ (μετά το αποτυχημένο πείραμα με τέσσερις αμυντικούς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»), ενώ στην επίθεση ο Ριτσάρλισον πήρε την θέση του Ντέγιαν Κουλουσέφκι.Ο Μπρούνο Φερνάντες ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αποκόμισε στον ημιτελικό του Κυπέλλου με την Μπράιτον και ξεκίνησε για τον Τεν Χαγκ, με τον Τζέιντον Σάντσο να παίρνει την θέση του Αντονί Μαρσιάλ στην τριάδα της επίθεσης, στη μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με το προαναφερθέν ματς. Και αυτό γιατί ο Χάρι Μαγκουάιρ, παρ’ ότι εξέτισε την τιμωρία του, δεν επέστρεψε στο αρχικό σχήμα, με τον Λουκ Σο και πάλι σε ρόλο κεντρικού αμυντικού, ελλείψει των μονίμων απόντων Ραφαέλ Βαράν και Λισάντρο Μαρτίνες.Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, ψάχνοντας μια καινούργια αρχή μετά τις δύο διαδοχικές ήττες και την δεύτερη αλλαγή προπονητή μέσα στην σεζόν, αλλά… κατάφεραν να δεχθούν γκολ στην πρώτη, ουσιαστικά, επίθεση των φιλοξενούμενων!Ο Μάρκους Ράσφορντ κινήθηκε έξω από την περιοχή, σέρβιρε στον Σάντσο στα αριστερά και αυτός, μπαίνοντας μέσα στην περιοχή, αιφνιδίασε με διαγώνιο σουτ τον Φόρστερ, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο έβδομο λεπτό για το 0-1.Το γκολ άγχωσε και άλλο τη Τότεναμ και απελευθέρωσε τη Γιουνάιτεντ, η οποία απείλησε και πάλι με μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ που έφυγε λίγο άουτ (πόσο σημαντικός είναι για αυτή την ομάδα…), προτού απαντήσει ο Ριτσάρλισον με αδύναμο σουτ μέσα από την περιοχή που μπλόκαρε εύκολα ο Νταβίντ Ντε Χέα.Ο Μέισον ζητούσε περισσότερη κινητικότητα από τον Βραζιλιάνο, ύστερα από ενέργεια και σέντρα του οποίου ο Ντε Χέα μπλόκαρε προτού προλάβει να γίνει επικίνδυνος ο Χάρι Κέιν, διακαής μεταγραφικός πόθος της Γιουνάιτεντ και το εγκώμιο του οποίου έπλεξε ο Τεν Χαγκ παραμονές του αγώνα.Αμυντικά η Τότεναμ εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά ασταθής και αυτό παραλίγο να το εκμεταλλευτεί και πάλι, με διπλή μάλιστα, προσπάθεια, ο Σάντσο, με τον Ιβάν Πέρισιτς να διώχνει το σουτ του με το κεφάλι πάνω στην γραμμή, αποτρέποντας το 0-2 προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο.Ο Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς γκολ σε εννέα διαδοχικά ματς, δοκίμασε τα ρεφλέξ του Φόρστερ με μακρινό σουτ, με τη Γιουνάιτεντ να δίνει την εντύπωση ότι έκανε ευκαιρία όπως και όποτε ήθελε και την Τότεναμ να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη διάθεση του Ριτσάρλισον.Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Σπιρουνιών, πάντως, ήρθε με κεφαλιά του Πέρισιτς μετά από κόρνερ που έβγαλε δύσκολα ο Ντε Χέα, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται για ένα 15λεπτο σε εκατέρωθεν ανεπιτυχείς προσπάθειες, προτού ο Ράσφορντ αγγίξει το 0-2 σε εξ’ επαφής πλασέ που έβγαλε ο Φόρστερ, ύστερα απο σέντρα του Μπρούνο Φερνάντες.Ο Σάντσο, ύστερα από καταπληκτική πάσα του Κρίστιαν Έρικσεν, έφτασε μια ανάσα από το δεύτερό του γκολ, με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή που έβγαλε ο Φόρστερ, κρατώντας «ζωντανή» μια Τότεναμ που αμυντικά… έμπαζε, ειδικά από την αριστερή της πλευρά.Μια, δύο, ε η τρίτη ευκαιρία σε λίγα λεπτά αποδείχθηκε η τυχερή για τη Γιουνάιτεντ και η φαρμακερή για την Τότεναμ. Αφού ο Πέρισιτς έστειλε πάνω στον Ντε Χέα ένα μοναδικό τετ – α – τετ, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην κόντρα, ο Φερνάντες βρήκε με βαθιά μπαλιά τον Ράσφορντ, αυτός έμεινε μόνος του προ του Έρικ Ντάιερ και, αφού τον ξεπέρασε εύκολα, μπήκε στην περιοχή και «εκτέλεσε» τον Φόρστερ για το 0-2 (44’), με το 16o του γκολ στο πρωτάθλημα. Μόλις 26 δευτερόλεπτα χώρισαν το πιθανό 1-1 από το πραγματικό 0-2.Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε άνετους και ωραίους τους Κόκκινους Διαβόλους, με τους φιλάθλους της Τότεναμ να αποδοκιμάζουν έντονα, έχοντας στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας τον πρόεδρο Ντάνιελ Λίβι (διοικητικός επικεφαλής της ΑΕΚ για λίγο διάστημα στα τέλη της δεκαετίας του ‘90) με σύνθημα «Daniel Levy, get out of our club» (σ.σ. «Ντάνιελ Λίβι, σήκω φύγε από τον σύλλογό μας»).Η Τότεναμ, χωρίς τίποτα να (παραπάνω να) χάσει, βγήκε λίγο πιο δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς πάντως να απειλήσει με αξιώσεις την εστία των φιλοξενούμενων, μέχρι το 56ο λεπτό, όταν και κατάφερε να μειώσει.Γέμισμα του Πέρισιτς στην περιοχή, το κοντινό σουτ του Κέιν μπλοκάρει από την άμυνα, αλλά ο Πέδρο Πόρο από το ύψος της μεγάλης περιοχής πήρε το ριμπάουντ και με ωραίο σουτ νίκησε τον Ντε Χέα, «απαντώντας» στις αποδοκιμασίες που, όχι άδικα, έχει ακούσει φέτος για την συνολική του εικόνα.Η Γιουνάιτεντ άγγιξε το 1-3 στην αμέσως επόμενη φάση, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες ύστερα από πάσα του Έρικσεν μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Άαρον Γουάν Μπισάκα να παίρνει το ριμπάουντ με κεφαλιά και τον Φόρστερ να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.Κουλουσέφσκι αντί του (φιλότιμου, πλην αναποτελεσματικού) Ριτσάρλισον στην Τότεναμ, Φρεντ και Μαρσιάλ αντί Έρικσεν και Σάντσο σε μια Γιουνάιτεντ που μπήκε χαλαρή στην επανάληψη και είδε το ματς να παίρνει… φωτιά, σχεδόν από το πουθενά.Ο Σον, άφαντος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει με διαγώνιο σουτ στη κίνηση μέσα από την περιοχή, ύστερα από μακρινή σέντρα πάρε – βάλε του Κέιν (66’).Διαγώνιο σουτ άουτ του Κουλουφέσφκι, απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ντάιερ, ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά, εντελώς μόνος του, κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ, ύστερα από σέντρα του Πέρισιτς που στο δεύτερο μέρος έκανε πάρτι από την πλευρά του απέναντι στον (αβοήθητο από τον Τεν Χαγκ) Γουάν Μπισάκα.Ο τελευταίος, μαζί με τον Άντονι, έδωσαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο τις θέσεις τους σε Τάιρελ Μαλάσια και Βάουτ Βέγχκορστ, με τον Ολλανδό προπονητή να ψάχνει ανεπιτυχώς τρόπο να περιορίσει την κυριαρχία των γηπεδούχων.Ο Μέισον άλλαξε μαζί και τους δύο ακραίους του μπακ – χαφ (Αρνό Ντανζούμα αντί Πόρο και Μπεν Ντέιβις αντί Πέρισιτς) ψάχνοντας επιπλέον φρεσκάδα στην μεταμορφωμένη προς το καλύτερο ομάδα του, η οποία έφτασε δικαίως στην ισοφάριση.Ο πολύ ανεβασμένος Κέιν πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, γύρισε εξαιρετικά στο δεύτερο δοκάρι στον Σον και ο Κορεάτης από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ντε Χέα για το (δίκαιο) 2-2 (79’).Η Γιουνάιτεντ, απαθής στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεύτερου μέρους, αποφάσισε να βγει πιο πειστικά στην επίθεση και είχε ένα σουτ άουτ του Ράσφορντ, αλλά πέραν τούτου ουδέν, με την Τότεναμ να έχει… παραδώσει πνεύμα μετά την υπέρ προσπάθεια και να μένει ικανοποιημένη με το τελικό 2-2.Φόρστερ – Ρομέρο, Ντάιερ, Λανγκλέ – Πόρο (77’ Ντανζούμα), Σκιπ, Χόιμπιεργκ, Πέρισιτς (77’ Ντέιβις)– Ριτσάρλισον (61’ Κουλουσέφσκι), Κέιν, Σον (87’ Τανγκάνγκα).Ντε Χέα – Γουάν Μπισάκα (71’ Μαλάσια), Λίντελοφ, Σο, Νταλότ – Κασεμίρο, Έρικσεν (61’ Φρεντ), Φερνάντες – Άντονι (71’ Βέγκχορστ), Ράσφορντ, Σάντσο (62’ Μαρσιάλ).Σπουδαία νίκη παραπονής για την Μπόρνμουθ. Τα Κεράσια νίκησαν με 0-1 στην έδρα της Σαουθάμπτον και ξέφυγαν στο +7 από την 18η θέση και τη Λέστερ (29-36). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50' ο Σολάνκε κουβάλησε την μπάλα, πάσαρε στον Ταβερνιέ, ο οποίος μετά από ατομική ενέργεια νίκησε με σουτ τον ΜακΚάρθι. Στο 89' ο Τσε Άνταμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.Η Νιούκαστλ με... φόρα από την εξάρα κόντρα στην Τότεναμ πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, καθώς υπέταξε την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» με 1-4. Οι Magpies άνοιξαν το σκορ στο 28' όταν ο Γουίλσον πήρε το ριμπάουντ μετά από σουτ του Ζοέλιντον και πλάσαρε σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία. Στο 45+3' ο Κάλβερτ Λιούιν ισοφάρισε σε 1-1 αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για οφσάιντ.Στο 72΄ο Γουίλοκ έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, έβγαλε τη σέντρα και ο Ζοέλιντον με κεφαλιά έδωσε αέρα δυο τερμάτων στην ομάδα του. Στο 75' o Γουίλσον με τρομερό σουτ έκανε το 0-3 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 80' ο ΜακΝιλ χάρη στην αδράνεια του Ποπ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από εκτέλεση κόρνερ! Στο 81' ο Ίσακ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, γύρισε την μπάλα και ο Μέρφι εξ επαφής έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-4.Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 2-0Άστον Βίλα-Φούλαμ 1-0Λιντς-Λέστερ 1-1Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 3-1Τσέλσι-Μπρέντφορντ 0-2Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 1-2Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 4-1Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4Σαουθάμπτον-Μπόρνμουθ 0-1Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2Άρσεναλ 75Μάντσεστερ Σίτι 73 -31αγ.Νιούκαστλ 62 -32αγ.Μάντσεστερ Γιουν. 60 -31αγ.Άστον Βίλα 54Τότεναμ 54Λίβερπουλ 53 -32αγ.Μπράιτον 49 -30αγ.Μπρέντφορντ 47Φούλαμ 45 -32αγ.Τσέλσι 39 -32αγ.Κρίσταλ Πάλας 37Γουλβς 37Γουέστ Χαμ 34 -32αγ.Μπόρνμουθ 34Νότιγχαμ Φόρεστ 30Λιντς 30Λέστερ 29Έβερτον 28Σαουθάμπτον 25Πηγή:www.gazzetta.gr