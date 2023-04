Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με σύμμαχο την παράδοση του ΣΕΦ στα Game 1

(1998-99) Game 1: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 70-67, τελικό σκορ σειράς 2-0Είχαμε αναφέρει και από την ημέρα που ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πλεονέκτημα της έδρας, πως το ΣΕΦ αποτελεί εφαλτήριο πρόκρισης με 8 εισιτήρια για την τελική τετράδα σε 11 απόπειρες.Ταού Κεράμικα (2000-01), Σιένα (2011-12) και Ζάλγκιρις (2017-18) μπόρεσαν να περάσουν με μειονέκτημα έδρας από το Φάληρο. Οι τελευταίες δύο μάλιστα σε best of five σειρές, διατηρώντας ανέπαφη τη δική τους έδρα. Στις 14 φορές που οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν στην οκτάδα από καταβολής EuroLeague, τις 8 κέρδισαν το Game 1 της σειράς.Δεν μπόρεσαν όμως να διατηρήσουν το απόλυτο μετά από νίκη στο πρώτο ματς. Η ΤΣΣΚΑ είδε την έδρα της να «σπάει» από τον Λιν Γκριρ τη σεζόν 2007-08 αλλά κέρδισε τα επόμενα δύο παιχνίδια σε Φάληρο και Μόσχα, ενώ η Σιένα μετά το θρυλικό 89-41 της σεζόν 2010-11 έφερε τούμπα τη σειρά με τρεις νίκες. Αυτές είναι οι δύο ανατροπές στις οκτώ φορές που ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο παιχνίδι μιας προημιτελικής σειράς στην EuroLeague.(2000-01) Game 1: Ολυμπιακός - Ταού Κεράμικα 72-78, τελικό σκορ σειράς 0-2(2005-06) Game 1: Μακάμπι - Ολυμπιακός 87-78, τελικό σκορ σειράς 2-1(2006-07) Game 1: Ταού Κεράμικα - Ολυμπιακός 84-59, τελικό σκορ σειράς 2-0(2007-08) Game 1: ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός 74-76, τελικό σκορ σειράς 2-1(2008-09) Game 1: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 88-79, τελικό σκορ σειράς 3-1(2009-10) Game 1: Ολυμπιακός - Πρόκομ 83-79, τελικό σκορ σειράς 3-1(2010-11) Game 1: Ολυμπιακός - Σιένα 89-41, τελικό σκορ σειράς 1-3(2011-12) Game 1: Σιένα - Ολυμπιακός 75-82, τελικό σκορ σειράς 1-3(2012-13) Game 1: Ολυμπιακός - Εφές 67-62, τελικό σκορ σειράς 3-2(2013-14) Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 88-71, τελικό σκορ σειράς 3-2(2014-15) Game 1: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 73-57, τελικό σκορ σειράς 1-3(2015-16) Game 1: Ολυμπιακός - Εφές 87-72, τελικό σκορ σειράς 3-2(2017-18) Game 1: Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις 78-87, τελικό σκορ σειράς 1-3(2021-22) Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό 71-54, τελικό σκορ σειράς 3-2Αν περιορίσει κάποιος το δείγμα στο ΣΕΦ, θα παρατηρήσει οι «ερυθρόλευκοι» έχουν χτίσει μία πολύ καλή παράδοση όσον αφορά το πρώτο τζάμπολ των play-offs. Στις επτά φορές που κλήθηκαν να υπερασπιστούν την έδρα τους, επικράτησαν τις έξι από αυτές. Και φυσικά προκρίθηκαν σε όλες, πλην αυτής με τη Σιένα που μέχρι και σήμερα μνημονεύεται ως παράδειγμα προς αποφυγή, μετά την καταιγιστική εμφάνιση της πρώτης αναμέτρησης.Η μοναδική που κέρδισε Game 1 στο ΣΕΦ, στη σύγχρονη εποχή της EuroLeague είναι η Ζάλγκιρις, που στο φινάλε πανηγύρισε με σκορ 1-3 την πρόκριση. Με σύμμαχο αυτήν την παράδοση ο Ολυμπιακός θέλει να μεγαλώσει το ποσοστό νικών του σε τέτοιες συναντήσεις. Φυσικά το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και μία εβδομάδα και η ομάδα του Μπαρτζώκα θα ψάξει την όγδοη νίκη της στη χιλιετία σε εντός έδρας πρεμιέρα...