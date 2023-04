Τα play off της Super League συνεχίζονται με αμέτρητες αγορές σε σούπερ αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλείσιμο

Εμβόλιμη αγωνιστική γίνεται σήμερα στα play off της Super League. Στις 18:00 ξεκινάει η 3η αγωνιστική με τον αγώνα Βόλος-ΑΕΚ. Ακολουθούν τα 2 ντέρμπι. Στις 19:30 παίζουν ο Άρης με τον Παναθηναϊκό και στις 21:00 ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.Στην κορυφή της βαθμολογίας «συγκατοικούν» η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με 63 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 60 και ο ΠΑΟΚ με 57.Αμέτρητες αγορές σε σούπερ αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα παιχνίδια των play off της Super League. Αποδόσεις τόσο υψηλές που δεν θα το πιστεύεις μέχρι να παίξεις!Για την 3η αγωνιστική των play off του ελληνικού πρωταθλήματος το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει και έξτρα ειδικά στοιχήματα.Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες μπορούν να ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 3ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ του 1ου ημιχρόνου, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 1,5 γκολ.Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και αναμετρήσεις από την Premier League και τα Κύπελλα Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας.Στην Premier League αρχίζουν στις 22:00 τα παιχνίδια Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ.Στο Κύπελλο Ιταλίας διεξάγεται, στις 22:00, η πρώτη αναμέτρηση της Κρεμονέζε με την Φιορεντίνα για την ημιτελική φάση.Στο Κύπελλο Ισπανίας η Οσασούνα πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Η αντίπαλός της θα προκύψει από το ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00). Προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησε η Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της με 1-0 στη Μαδρίτη.Νοκ άουτ είναι ο ημιτελικός του Κυπέλλου Γαλλίας Ναντ-Λυών, που ξεκινάει στις 22:10.Αρκεί να παίξεις για να πιστέψεις ότι ζεις τις αθλητικές συγκινήσεις του μήνα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.Συνεχίζεται και τoν Απρίλιο, το PlayBall από το Πάμε Στοίχημα, ένα δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App. Νέος μήνας, νέα ευκαιρία να είσαι εσύ ο νικητής του PlayBall αφού τώρα οι βαθμοί σου διπλασιάζονται, διεκδικώντας super δώρα*.Με το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα προβλέπεις σωστά τα αποτελέσματα των αγώνων των κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, κερδίζεις βαθμούς και διεκδικείς ένα ταξίδι για να δεις από κοντά την Εθνική Μπάσκετ στο Παγκόσμιο στην Ασία και κάθε μήνα ένα iPhone 14 και μια τηλεόραση Samsung 55’.Με το Playball φτιάχνεις και το δικό σου πρωτάθλημα με εσένα και τους φίλους σου και έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μια ψησταριά υγραερίου Weber.*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑΤο εν λόγω παίγνιο είναι δωρεάν και ουδεμία σχέση έχει με τη συμμετοχή στα παίγνια.