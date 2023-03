Ιταλία: Οπαδός ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα για να δει μόνος την ομάδα του

Benevento-Sudtirol, turno infrasettimanale di B. Da Bolzano un solo tifoso segue la squadra, in un viaggio da 800km. Il Sudtirol ha vinto 2-0 e a fine partita i giocatori hanno regalato maglietta e pantaloncini al loro eroe sugli spalti. Quando si dice amore per la maglia…❤⚽ pic.twitter.com/PDBS9bf840

Giustamente l'omaggio a fine partita non poteva che essere per lui. SICURAMENTE NON È UNO LI PER LAVORO! 😜#BeneventoSudtirol #Benevento #Sudtirol #SerieB