ΑΕΚ: Με στόχο το βήμα πρόκρισης απέναντι στη Λιμόζ

Μετά το σπουδαίο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Γαλατασαράι, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λιμόζ και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα στο BCL προκειμένου να διατηρηθεί στο «παιχνίδι» της πρόκρισης στα προημιτελικά.Αυτό θα είναι και το τελευταίο ματς που η Ένωση θα στερηθεί την βοήθεια των φιλάθλων καθώς θα εκτίσει την ποινή που είχε δεχθεί από τα επεισόδια στην αναμέτρηση με τη Ρέτζιο Εμίλια. Το μεγάλο πρόβλημα για τον Ηλία Καντζούρη εξακολουθεί να ακούει στο όνομα του Αλεξάντερ Μάντσεν ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τις ενοχλήσεις στη μέση. Φυσικά παραμένει εδώ και καιρό εκτός ο Δημήτρης Μαυροειδής.Στον αντίποδα η Λιμόζ δεν... διανύει και το καλύτερο φεγγάρι τη φετινή σεζόν καθώς εκτός του ότι έχει 0/2 στον όμιλο των «16» του BCL, προέρχεται και από βαριά ήττα στο πρωτάθλημα Γαλλίας απέναντι στην Μπουρζ με 98-75. Επιπλέον είναι αμφίβολος ο Μπράις Τζόουνς (14.5π., 4.9ασ., 2.6ριμπ.) ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε στο τελευταίο ματς της ομάδας του.Την πρόκριση για τα προημιτελικά παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και στη συνέχεια θα υπάρχει σειρά best of three για την είσοδο στο Final 4 της διοργάνωσης.Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 19:30 και το ματς θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Cosmote Sport 4.Μάλαγα 2-0ΑΕΚ 1-1Γαλατασαράι 1-1Λιμόζ 0-2ΑΕΚ - Λιμόζ (7/2, 19:30)Μάλαγα - Γαλατασαράι (αναβλήθηκε λόγω των σεισμών στην Τουρκία)