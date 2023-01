Σίγουρος ο Ιμπραΐμοβιτς: «Θα πάρει και άλλο Μουντιάλ ο Εμπαπέ»

Κλείσιμο

Στην κακή συμπεριφορά των παικτών της εθνικής Αργεντινής, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, στάθηκε οΠροσκεκλημένος της πρωινής εκπομπής «France Inter», προκειμένου να μιλήσει για την κυκλοφορία της ταινίας «Asterix and Obelix: The Middle Kingdom» στην οποία εμφανίζεται, ο Σουηδός επιθετικός, σχολίασε μεταξύ άλλων:«Ο Μέσι θεωρείται ο καλύτερος παίκτης στην Ιστορία και ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζε. Αυτό που θα συμβεί, είναι ότι ο Εμπαπέ θα ξανακατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ανησυχώ για αυτόν. Ανησυχώ για τους άλλους στην Αργεντινή, γιατί θα θυμόμαστε τον Μέσι, αλλά τους άλλους που συμπεριφέρθηκαν άσχημα, δεν μπορούμε να τους σεβασθούμε. Για εμένα, μιλώντας ως κορυφαίος επαγγελματίας παίκτης, είναι σημάδι ότι θα κερδίσεις μία φορά, αλλά δεν θα κερδίσεις ξανά. Δεν κερδίζεις έτσι»...Η ταινία «Asterix and Obelix: The Middle Empire», σε σκηνοθεσία Γκιγιόμ Κανέ, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Φεβρουαρίου, ενώ ο διάσημος άσος της Μίλαν, υποδύεται τον ρόλο του Antivirus, ο οποίος είναι το «δεξί χέρι» του Ιουλίου Καίσαρα.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ