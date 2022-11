Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης - Εφές 94-85: Πήρε εκδίκηση για τον τελικό του Βελιγραδίου

.@waltertavares22 getting his revenge from the 2019 F4 semi-final👀 pic.twitter.com/6Fg9BIOjnT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 10, 2022

μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 15-8 στα μέσα της πρώτης περιόδου, χάρη στις βολές του Ταβάρες. Ο Κλάιμπερν μείωσε σε 19-15 στο 8', όμως ο Χεζόνια απάντησε με τρίποντο για το 26-17 στο 9'.Ο Τέιλορ έκανε το 37-31 για τηνστο 15'. Η Ρεάλ κατάφερε να πάει στο +9 (45-36) χάρη στον Πουαριέ. Ο Γιουλ με ένα απίθανο τρίποντο από το κέντρο έκανε το 54-43 στο ημίχρονο. Η ομάδα του Αταμάν είχε 1/8 τρίποντα στο ημίχρονο.Οι Μαδριλένοι πήραν ψυχολογία και με το γκολ-φάουλ του Χάνγκα έφυγαν με 16 πόντους για το 60-45 στο 23'. Ο Χεζόνια έκανε το 66-51 στο 27'. Μίτσιτς και Κλάιμπερν με τρίποντα έριξαν τη διαφορά στους 9 (66-57).Η ομάδα του Ματέο δεν είχε πρόβλημα να πατήσει... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και να κάνει το 88-75 με το κάρφωμα του Ταβάρες. Ο Μίτσιτς μείωσε σε 90-79 στο 37'. O Tαβάρες σκόραρε για το 92-83 στα 51 δευτερόλεπτα και τελείωσε το ματς.Η Ρεάλ πήρε ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του Final-4 που διεξήχθη πριν από λίγους μήνες στο Βελιγράδι.