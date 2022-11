Τσάβι για απόσυρση Πικέ: «Ήταν συμπαίκτης μου αλλά έχω μερίδιο ευθύνης στην απόφαση»

🎙 Xavi: "Piqué deserves all the praise from the Culers" pic.twitter.com/2IYjbaef8g — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2022

🎙 Xavi: "Piqué is a role model to the team, he is a great professional" pic.twitter.com/iTD2OAL8ut — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2022

Xavi confirms that Piqué's final match will be against Osasuna 👇 pic.twitter.com/SCXZCZDmTl — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2022

Κεντρικό θέμα συζήτησης στη συνέντευξη Τύπου τουγια τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία ήταν φυσικά η απόφαση τουα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.Ο Καταλανός αμυντικός θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του το Σάββατο (22:00) στο Καμπ Νου και ο Τσάβι κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του παίκτη και παλιού του συμπαίκτη στηκαι την εθνική Ισπανίας.Ο νεαρός τεχνικός παραδέχτηκε πως με τον τρόπο του τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση και την χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη στην καριέρα του.«Κάποια γεγονότα με έκαναν να αποφασίσω να τον αφήσω. Είχε συμβόλαιο και η απόφαση να το αφήσει είναι μια κίνηση που δείχνει το μεγαλείο του. Είναι ένας θρύλος του συλλόγου και του αξίζει αναγνωρίζεται έτσι.Είχαμε μια συζήτηση το καλοκαίρι και του είπα τις προθέσεις μου.Ήταν συμπαίκτης μου. Έχει συμβεί σε όλους μας, όταν έρχεται ένας χρόνος που δεν νιώθεις τόσο χρήσιμος, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς.Σίγουρα είχα σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην απόφασή του, αλλά για το καλό του συλλόγου. Αναζητώ το καλό του συλλόγου, αλλά πρέπει να πάρω αποφάσεις, δεν είναι εύκολο, μερικές φορές είναι δυσάρεστο. Πρέπει να κάνω το καλύτερο για τον σύλλογο. Μερικές φορές αυτή η δουλειά είναι δυσάρεστη, παίρνοντας ορισμένες αποφάσεις με συμπαίκτες όπως ο Πικέ ή ο ΆλβεςΕίναι λυπηρό να βλέπεις παίκτες, συναδέλφους ή φίλους να αποχαιρετούν, αλλά έτσι είναι η ζωή, συμβαίνει σε όλους μας. Δεν ξέρω αν ήμουν δίκαιος ή όχι, αλλά ήμουν ειλικρινής. Αυτές είναι οι συνθήκες και πολλές φορές δεν επιλέγουμε το τέλος. Έτσι έγιναν τα πράγματα και αυτό αποφάσισε».