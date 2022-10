Super League 1, Λαμία - Παναθηναϊκός 0-2: Όγδοη αλλά «πύρρειος νίκη» για τους πράσινους - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnnk2vcx149l)

Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Επέβαλλε τον ρυθμό του, κυκλοφορούσε με ηρεμία την μπάλα και ανακτούσε την κατοχή είτε ψηλά στο «χτίσιμο» της Λαμίας, είτε με άμεσο πρέσινγκ. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ανώτερο, είχε τρεις καλές στιγμές στο πρώτο εικοσάλεπτο, με τον Αϊτόρ στο 4' και με τον Παλάσιος στο 6' και το 17'.Η πιστοποίηση της ανωτερότητας για το «τριφύλλι» ήρθε στο 24' σε μία φάση όπου... χάθηκε η μπάλα. Ο Ιωαννίδης με ένα υπέροχο άγγιγμα έβγαλε off την μεσαία γραμμή της Λαμίας, ο Μπερνάρντ πήρε την μπάλα με μέτωπο προς την εστία και με κάθετη έβγαλε τον Παλάσιος τετ α τετ. Ο Αργεντινός εξτρέμ «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα πάνω από τον Σαράνοφ και άνοιξε το σκορ.Στο επόμενο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» προσπάθησαν να... καθαρίσουν το ματς, είχαν επικίνδυνες στιγμές και ένα δοκάρι με τον Αϊτόρ στο 33', το οποίο ο επόπτης λανθασμένα υπέδειξε ως οφ-σάιντ και αν η μπάλα κατέληγε στο πλεκτό, το τέρμα θα μετρούσε κανονικά.Οι γηπεδούχοι που είχαν μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν την πίεση του Παναθηναϊκού απείλησαν μόλις μία φορά, με ένα άστοχο σουτ του Μανούσου στο 42'.Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου που σε συνδυασμό με την πίεση ψηλά της Λαμίας, ισορρόπησε το ματς για τους γηπεδούχους. Ούτε λίγο ούτε πολύ το «τριφύλλι» αναγκάστηκε σε τρεις αναγκαστικές αλλαγές σε εκείνο το διάστημα! Έξω ο Αϊτόρ, έξω ο Τσέριν, έξω και ο Ιωαννίδης, με τους δύο τελευταίους να δέχονται πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Τσόκαι, Τρουιγιέ και Βέρμπιτς πάτησαν το χορτάρι.Το παιχνίδι όσο ήταν στο ρευστό 1-0 άφηνε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αλλά οι «πράσινοι» σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο βρήκαν και δεύτερο γκολ και... καθάρισαν το παιχνίδι! Από κόρνερ του Μπερνάρντ, ο Σάντσες πήρε την κεφαλιά, ο Σαράνοφ απέκρουσε και στην επαναφορά ο Αργεντινός μπακ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.Στη συνέχεια ο Παλάσιος έγινε κι αυτός αναγκαστική αλλαγή, με τον Βαγιαννίδη και τον Γκάνεα να μπαίνουν στο ματς αντί του Αργεντινού και του Μπερνάρντ. με τον Γιοβάνοβιτς να ολοκληρώνει τις αλλαγές. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Τρουιγιέ τραυματίστηκε μόνος του στο γόνατο σε μία σοκαριστική φάση στο 80 και έφυγε για το νοσοκομείο, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με δέκα παίκτες μέχρι το φινάλε ενώ και η Λαμία έμεινε με δέκα μετά από χτύπημα στο κεφάλι του Σλίβκα.Με αυτά και με αυτά το «τριφύλλι» πήρε την νίκη, πραγματικά μια «πύρρειο» νίκη, έκανε το 8/8 και συνεχίζει να οδηγεί ακάθεκτος την κούρσα του πρωταθλήματος.MAN OF THE MATCH: Μπερνάρντ. Από τα πόδια του Βραζιλιάνου δημιουργήθηκαν και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού απόψε στη Λαμία. Με υπέροχη κάθετη έδωσε το 1-0 στον Παλάσιος ενώ από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Σάντσες διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Παιχνίδι γεμάτο ουσία από τον Λατινοαμερικάνο άσο, σε μία εμφάνιση που πιστοποιεί την μεγάλη του ποιότητα.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Φώτης Ιωαννίδης. Μέχρι να δεχθεί το χτύπημα από τον Κορνέζο και να σπάσει την μύτη του. ήταν εξαιρετικός. Ένα δικό του άγγιγμα... ξεκλείδωσε την άμυνα της Λαμίας στη φάση του 1-0.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τόμας Ντε Βισέντι. Λίγα πράγματα από τον Αργεντινό μέσο απόψε, καθώς δεν μπόρεσε να βοηθήσει δημιουργικά την ομάδα του.Η ΓΚΑΦΑ: Σε μία από τις λίγες καλές επιθέσεις της Λαμίας ο Μανούσος αντί να παίξει με πάσα σε αμαρκάριστους συμπαίκτες του, προτίμησε στο 42' να εκτελέσει από καλή θέση και να στείλει την μπάλα άουτ.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Φωτιάς επέτρεψε το αντιαθλητικό παιχνίδι της Λαμίας και στο 58' δεν έδειξε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπεχαράνο. Θα έπρεπε να επιβληθεί στον πειθαρχικό έλεγχο και να μην επιτρέψει το... κατς από τους γηπεδούχους.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι όπου το ιατρικό δελτίο γέμισε από πέντε τραυματίες λόγω και του αντιαθλητικού παιχνιδιού της Λαμίας, έδειξε πως τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει, πέρασε και από την Λαμία και έκανε το 8/8 στο φετινό πρωτάθλημα. Σπουδαία εμφάνιση από τον Μπερνάρντ για το «τριφύλλι».ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Σίμον, Κορνέζος, Αντέτζο, Γκοράνοφ, Τζανδάρης (67’ Σλίβκα), Μπεχαράνο, Ντε Βινσέντι (82’ Μαρμεντίνι), Τσιλούλης (78’ Ρόμανιτς), Ασκόφσκι (46’ Νούνιες), Μανούσος (78’ Γιακουμάκης).ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μπρινιόλι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Τσέριν, Πέρεθ, Μπερνάρ (78’ Γκάνεα), Παλάσιος (78’ Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης (71’ Τρουιγέ), Αϊτόρ (46’ Βέρμπιτς).