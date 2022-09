Euro 2024: Πώς «ζευγαρώνει» η Ελλάδα στον «ημιτελικό» και τον «τελικό» αν δεν προκριθεί από την προκριματική φάση

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn7gi7mqew2h)

Κλείσιμο

Την Τουρκία στον «ημιτελικό» και το νικητή του ζευγαριού Γεωργία – Καζακστάν στον «τελικό» θα αντιμετωπίσει ηγια να προκριθεί στο, αν καμία απ΄ αυτές τις τέσσερις ομάδες δεν καταφέρουν να προκριθούν από την «κανονική» προκριματική φάση της διοργάνωσης.Γιατί αυτό; Διότι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία στο League C του, δηλαδή η Γεωργία (16 βαθμοί), θα παίξει με αυτή που έχει τη χαμηλότερη (Καζακστάν – 13 βαθμοί) και η δεύτερη (Ελλάδα – 15 βαθμοί) με την τρίτη (Τουρκία – 13 βαθμοί), στις έδρες των πρώτων.Αν, λοιπόν, καμία από τις τέσσερις πρώτες του League C του Nations League δεν προκριθεί από την προκριματική φάση του Euro στα τελικά της διοργάνωσης, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την Τουρκία στις 21 Μαρτίου 2024 και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό (η έδρα θα καθοριστεί σε κλήρωση) το νικητή του ζευγαριού Γεωργίας - Καζακστάν στις 26 Μαρτίου 2024.* Aν η Τουρκία προκριθεί από την προκριματική φάση στο Euro 2024 στην τελική του φάση και η Ελλάδα δεν τα καταφέρει, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό το Λουξεμβούργο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου της Τουρκίας (αν φυσικά και το Λουξεμβούργο έχει αποκλειστεί στην προκριματική φάση). Ομοίως, στον «τελικό», αν Γεωργία ή Καζακστάν έχουν προκριθεί ήδη, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία ή το Αζερμπαϊτζάν που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των αντίστοιχων ομίλων της League C του Nations League.