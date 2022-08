Η Σάκκαρη μπαίνει στη μάχη του US Open με οδηγό το 2021

If the top seeds advance in the #USOpen women's singles draw: pic.twitter.com/gIELsyCKNP — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022

Celebrate greatness, honor a legacy and #TwirlForSerena.



Recreate @serenawilliams iconic celebration and use the hashtag to be featured in a worldwide tribute to a global superstar. pic.twitter.com/mDdJDoAwOa — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2022

Για τη Μαρία Σάκκαρη η 8η παρουσία της στο US Open μοιάζει ως η ευκαιρία να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και στα αποτελέσματα που θα τη φέρουν ξανά σε τροχιά διεκδίκησης υψηλών στόχων.Η 27χρονη παίκτρια με οδηγό την περσινή της πορεία μέχρι τα ημιτελικά του US Open, όταν ηττήθηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Έμα Ραντουκάνου, μπαίνει νωρίς νωρίς στη μάχη.Το απόγευμα της Δευτέρας (29/8, 18:00 ώρα Ελλάδας), η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία, στο εναρκτήριο παιχνίδι του τουρνουά στο Grandstand, το 3ο μεγαλύτερο γήπεδο των εγκαταστάσεων.Η Σάκκαρη αναζητά μια άτυπη ρεβάνς από την 35χρονη Γερμανίδα για την ήττα στον 3ο γύρο του Wimbledon με 6-3, 7-5 την 1η Ιουλίου.Mετά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου με δύο τελικούς σε Αγία Πετρούπολη και Indian Wells και ενδιάμεσα ημιτελικό στην Ντόχα, η Σάκκαρη είχε πολλές αγωνιστικές διακυμάνσεις.«Προφανώς μπαίνοντας σε ένα τουρνουά, πάντα πιστεύω ότι μπορώ να το κερδίσω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Είμαι το Νο.3 στον κόσμο, για κάποιο λόγο. Πιστεύω πως είμαι μια από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο και ένα από τα φαβορί» δήλωσε η Σάκκαρη από τη Νέα Υόρκη.Η Σάκκαρη μπαίνει από το Νο3 στο ταμπλό και το μονοπάτι που πρέπει να διαβεί είναι δύσβατο. Αν περάσει την Μαρία, επόμενο εμπόδιο θα είναι μία εκ των Βανγκ και Παρί, ενώ στον τρίτο γύρο πιθανότερη αντίπαλος θα είναι η Αλισον Ρίσκε.Στις «16» λογικά θα πέσει πάνω είτε στη Χαντάντ Μάια, είτε στην Καρολίν Γκαρσία, στα προημιτελικά η πιο πιο πιθανή αντίπαλος φαντάζει η Σιμόνα Χάλεπ, ενώ υπάρχουν και τα σενάρια με Γκοφ, Κις ή Τζόρτζι, στο βάθος των ημιτελικών βρίσκονται οι Κονταβέιτ και Ζαμπέρ.Στο πάνω ταμπλό δεσπόζουν οι Σβιόντεκ, Μπαντόσα, Σαμπαλένκα και Πεγκούλα, καθώς και οι Πλίσκοβα, Αζαρένκα, Μπένσιτς, Ραντουκάνου (η κάτοχος του τίτλου παίζει με Κορνέ στον πρώτο γύρο) και η ΡιμπάκιναΣε αντίθεση με το απλό ανδρών όπου υπάρχουν κάποιες σταθερές αξίες, στο απλό γυναικών δεν χωρούν προγνωστικά.H Ίγκα Σβιόντεκ μετά το απίθανο διάστημα με τους έξι τίτλους και αποκορύφωμα τη νίκη της στο Roland Garros, βρίσκεται σε κάμψη. Στα προ US Open τουρνουά σε Τορόντο και Σινσινάτι έμεινε στη φάση των «16», όμως η Πολωνή μέσα στο 2022 σε 57 αγώνες μετρά 50 νίκες.Είναι χαρακτηριστικό πως από τις παίκτριες που βρίσκονται στο Τοp 10 της παγκόσμιας κατάταξης, μόνο τρεις έχουν φθάσει σε κατάκτηση τίτλων σε Grand Slam, όμως καμία στο US Open. Είναι η Σβιόντεκ, η Χάλεπ και η Μουγκουρούθα των 14 ηττών σε 23 μόλις αγώνες μέσα στη χρονιά.Τίτλοι σε Grand Slam: 2 Wimbledon (2020, 2022)US Open: Φάση των «16» (2021)Ρεκόρ 2022: 50-7Τίτλοι: 9 (έξι το 2022)Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Γύρος των «16» (2015, 2020)Ρεκόρ 2022: 24-13Τίτλοι: 6 (ένας το 2022)Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Ημιτελικός (2021)Ρεκόρ 2022: 28-17Τίτλοι: 1Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Γύρος των «64» (2021)Ρεκόρ 2022: 38-13Τίτλοι: 3 (ένας το 2022)Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Φάση των «32» (2019, 2020, 2021)Ρεκόρ 2022: 38-13Τίτλοι: 3 (δύο το 2022)Τίτλου σε Grand Slam: -US Open: Ημιτελικός 2021Ρεκόρ 2022: 24-17Τίτλοι: 10Τίτλοι σε Grand Slam: 2 (Roland Garros 2014, Wimbledon 2019)US Open: Ημιτελικός 2015Ρεκόρ 2022: 39-10Τίτλοι: 24 (δύο το 2022)Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Φάση των «32» (2020, 2021)Ρεκόρ 2022: 31-16Τίτλοι: 1Τίτλοι σε Grand Slam: -US Open: Φάση των «16» (2017)Ρεκόρ 2022: 32-16Τίτλοι: 5 (ένας το 2022)Τίτλοι σε Grand Slam: 2 (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017)US Open: Φάση των «16» (2017, 2021)Ρεκόρ 2022: 9-14Τίτλοι: 10Όλες τις τελευταίες εβδομάδες ο κόσμος του τένις κινείται γύρω από τη Σερένα Γουίλιαμς. Ένα μήνα πριν μπει στο 42ο έτος της ζωή της η αθλήτρια θρύλος στο US Open θα παίξει το τελευταίο τουρνουά της καριέρας της.Η παίκτρια με τους 23 τίτλους Grand Slam (o πρώτος στο US Open το 1999, ο τελευταίος στο Αυστραλιανό Όπεν το 2017) θα μπει στο κεντρικό κορτ, το «Arthur Ashe Stadium» με το... καλησπέρα στο τουρνουά.Η Σερένα Γουίλιαμς θα αντιμετωπίσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 02:00 το πρωί της Τρίτης (30/8) τη Μαυροβούνια, Ντάνκα Κόβινιτς (Νο.188), αν θα είναι ο τελευταίο της αγώνας στο μονό θα το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες.Την πρώτη ημέρα τοu US Open υπάρχουν επίσης σημαντικές συμμετοχές στο απλό γυναικών. Στο πρώτο παιχνίδι στο «Arthur Ashe Stadium» η Κόκο Γκοφ (Νο12)θα παίξει με τη Γαλλίδα, Ζανζάν.Στο «Louis Armostrong Stadium» η Σιμόνα Χάλεπ θα παίξει με την Ουκρανή, Ντάρια Σνίγκουρ και η Μάντισιν Κις με την Ντάινα Γιαστραμένκα, ενώ στη βραδινή ζώνη θα αγωνιστεί η Λάιλα Φερνάντεζ, περσινή φιναλίστ. Στη δική τους πρεμιέρα η Ανέτ Κονταβέιτ (Νο2) θα αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα, Αντίνα Κρίστιαν και η Ονς Ζαμπέρ την Αμερικανίδα, Μάντισον Μπρεγκλ.