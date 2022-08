Ο Βάτσλικ έστειλε τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League, έπιασε τρία πέναλτι - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Europa League πήρε, καθώς στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι επικράτησε 3-1 του Απόλλωνα Λεμεσού (1-1 κανονική διάρκεια, όπως και το πρώτο ματς) και προκρίθηκε. Σε μία αναμέτρηση που την... έκανε ντέρμπι, αφού στην κανονική διάρκεια ήταν καλύτερος, απώλεσε φάσεις, είχε δοκάρι και δέχθηκε γκολ λίγο πριν το φινάλε.Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Βατσλίκ κάτω από τα γκολπόστ, τους Αβιλα, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, τους Εμβιλά, Κούντε στον άξονα, τους Μασούρα, Ζινκερνάγκελ στα άκρα και τον Χουάνκ κοντά στον φορ Ελ Αραμπί.Σέντρα στο ματς και οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ονειρικό ξεκίνημα, καθώς βρήκαν δίχτυα μόλις 73 δευτερόλεπτα (2') μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Ηταν τότε που ο Ρέαμπττσιουκ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μαυρία, πήρε την κατοχή, πάτησε περιοχή και την κατάλληλη στιγμή «έκοψε» για τον Μασούρα που από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτόματα με το «καλημέρα» στο παιχνίδι άλλαξαν τα δεδομένα και ο Ολυμπιακός πήρε σκορ πρόκρισης.Η φάση του 1-0 ήταν κάτι σαν... back to the future σε ότι αφορά την ανάπτυξη των Πειραιωτών, αφού στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου ο Μολδαβός έπαιρνε όλη την αριστερή πλευρά και ο Ζίνκερναγκελ συνέκλινε στον άξονα, ενώ από τα δεξιά ο Μασούρας έπαιζε περισσότερο στη γραμμή και ο Αβιλα δεν ανέβαινε συχνά. Ετσι οι στόπερ και οι κεντρικοί χαφ της ομάδας τον «έψαχναν» συχνά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Ευρύτερα το γρήγορο τέρμα έδωσε ψυχολογία στον Ολυμπιακό που στο 15' «φλέρταρε» με το 2-0, αλλά ο Ελ Αραμπί δεν πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα προ του Γιάνκοβιτς.Ο αγώνας δεν είχε τον «τρελό» ρυθμό, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει πως ο Απόλλων Λεμεσού ήταν απειλητικός, πλην μίας φάσης του 37' που προήλθε από «τσαφ» του Ρέαμπτσιουκ που δεν εκμεταλλεύτηκε κάποιος αντίπαλός του. Οι γηπεδούχοι είχαν οδηγήσει την αναμέτρηση στα.. μέτρα τους, ενώ υπό καλές προϋποθέσεις έγιναν και δύο σουτ του Κούντε που «έβγαλε» ο γκολκίπερ των πρωταθλητών Κύπρου.Εναρξη δεύτερου ημιχρόνου και ο Απόλλων Λεμεσού πήρε τα «ηνία». Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν μπάλα, την κυκλοφορούσαν στο επιθετικό τους τρίτο αλλά δεν έβγαλαν «καθαρή» ευκαιρία καθώς αναλώνονταν σε μακρινά σουτ λόγω έλλειψης κενών χώρων. Η καλύτερή τους στιγμή προήλθε μετά από μία προβολή του Μπα όταν στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα προς την εστία του Βατσλίκ, αλλά ο Τσέχος πορτιέρε έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε (51').Οι «γαλάζιοι» πάντως έλεγχαν τον ρυθμό, ενώ ο Ολυμπιακός αναζητούσε την κόντρα επίθεση και στο 61' ήταν εκείνος που έφτασε (ξανά) πιο κοντά στο γκολ όταν μετά από κλέψιμο του Εμβιλά οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στο τρανζίσιον, ο Ραντζέλοβιτς με ωραία ατομική ενέργεια πάτησε περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε και σέντραρε για τον Ελ Αραμπί, η κεφαλιά του οποίου δεν ανησύχησε τον Γιάνκοβιτς.Ευρύτερα οι Πειραιώτες έβρισκαν προϋποθέσεις να απειλήσουν στην αντεπίθεση, αλλά μέχρι το 70' μόνο στο 61' έβαλαν ουσιαστικά «δύσκολα» στην άμυνα των αντιπάλων τους. Τότε όμως απέκτησαν και ουσία και παρότι οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τη κατοχή, από εκείνο το σημείο σχεδόν κάθε «κόντρα» του Ολυμπιακού ήταν... φαρμάκι, κάτι που οφείλεται (και) στην είσοδο του Ραντζέλοβιτς που έδωσε άλλη πνοή στη μεσοεπιθετική του γραμμή. Ετσι στο 71' ο Κούντε που ακολούθησε τη φάση τράνταξε με μία «βολίδα» το οριζόντιο δοκάρι και στο 77' ο Ελ Αραμπί που «κουβάλησε» όμορφα την μπάλα έπαιξε για τον Μασούρα που από καλή θέση μέσα από την περιοχή σούταρε άουτ.Κάπου εκεί μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Κορμπεράν θέλησε να βάλει «φρέσκα πόδια» στον «ερυθρόλευκο» άξονα, αφού ο Βαλμπουενά πέρασε πίσω από τον Ελ Αραμπί και ο Ακιμπού Καμαρά δίπλα στον Εμβιλά. Ο Ολυμπιακός διαχειρίζονταν το παιχνίδι και στο 88' απώλεσε μία μοναδική ευκαιρία για το 2-0, αλλά ο Σισέ σε εξέλιξη στατικής φάσης (εκτέλεση Βαλμπουενά, πρώτη επαφή Εμβιλά στο δεύτερο δοκάρι) δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά καθώς απομάκρυνε ο Τζένγκα.Ολοι... απορούσαν πως δεν μπήκε και στο φινάλε επιβεβαιώθηκε ο «άγραφος νόμος» του ποδοσφαίρου που λέει ότι όποιος χάνει γκολ στα τέλος το δέχεται. Υστερα από σέντρα του Απόλλωνα από τα δεξιά όπου ουδείς εκ της άμυνας δεν έδιωξε, ο Πίττας «έγραψε» από κοντά το 1-1 και έστειλε το ζευγάρι στην παράταση.Παρά την ψυχρολουσία της ισοφάρισης ο Ολυμπιακός μπήκε «δυνατά» στην παράταση και στο 93' ο Ελ Αραμπί βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Ηταν τρόπο τινά ένα «μήνυμα» πως οι γηπεδούχοι ξεπέρασαν το σοκ του 1-1, αλλά στο 100' όλα άλλαξαν.Τότε ο Μπα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη και αυτόματα οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με 10 ενόψει των 20 λεπτών που απέμεναν μέχρι το φινάλε. Ετσι κάθε πλάνο/σχέδιο... πήγε περίπατο και είχαν πλέον διάταξη 4-4-1, όπου ο Μανωλάς ήρθε από τον πάγκο για να καλύψει το κενό στα στόπερ και ο Βαλμπουενά πέρασε στο «9». Παρότι αριθμητικά λιγότεροι οι Πειραιώτες δεν δέχθηκαν πίεση, αλλά την ίδια στιγμή και εκείνος δεν απείλησε πλην 1-2 «υποψίες» φάσεων που έκανε σε στατικές μπάλες. Ετσι οδηγηθήκαμε στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.Ο Βάτσλικ κατέβασε... ρολά στη διαδικασία των πέναλτιΣτη «ρώσικη ρουλέτα»... μίλησε η κλάση του Βάτσλικ. Ο Τσέχος γκολκίπερ απέκρουσε τις τρεις από τις τέσσερις εκτελέσεις που του έκαναν οι φιλοξενούμενοι και έστειλε τον Ολυμπιακό στους Ομίλους του Europa League.Εμβιλά 1-0Χάμπος Απόκρουση ο ΒάτσλικΝτε Λα Φουέντε 2-0Πίττας 2-1Αβιλα 3-1Ονγκέντα Απόκρουση ΒάτσλικΡαντζέλοβιτς Απόκρουση ο ΓιοβάνοβιτςΜπα Απόκρουση ΒάτσλικMVP: Ο Βατσλίκ. Ο Τσέχος γκολκίπερ ήταν «κέρβερος» στη διαδικασία των πέναλτι, έπιασε τρία και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς. Plus και η επέμβασή του στο παρολίγον αυτογκόλ του Μπα στο 51'.Στο ύψος του: Ο Εμβιλά ήταν ο «κυρίαρχος» της μεσαίας γραμμής και έκανε πολύ καλό ματς, ενώ ο Μασούρας εκτός από σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν και ο δημιουργός της χαμένης ευκαιρίας του 15', όπου αν εκεί γίνονταν το 2-0 θα... μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.Αδύναμος κρίκος: Ο Χέντι. Ο Νιγηριανός φορ δεν έκανε αισθητή την παρουσία του στο γήπεδο, «χάθηκε» μεταξύ των Μπα, Σισέ και αντικαταστάθηκε στο 57'.Η γκάφα: Την έκανε ο Μαυρίας στη φάση του 1-0, καθώς έχασε τον έλεγχο και την κατοχή από τον Ρέαμπτσιουκ που έδωσε την ασίστ στον Μασούρα.Το «ταμείο» του: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, αλλά χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την πρόκριση. Ο λόγος ήταν πως δεν σκόραρε σε κάποια από τις πέντε κλασικές ευκαιρίες που απώλεσε στην κανονική διάρκεια και παράλληλα δέχθηκε γκολ στη μία που δέχθηκε και αυτή στο 90'. Αξιζε τη νίκη, δεν την πήρε ωστόσο μέσω της «ρώσικης ρουλέτας» θα συνεχίσει στο Europa League.