Τσιτσιπάς: Με tweet ζήτησε να του μαγειρέψουν

Someone please come cook for me — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 1, 2022

Maybe someone should cook you? pic.twitter.com/4VjVIuSxRk — MPORA Ⓜ️🅾️SES🎾🇺🇬 (@MosesMpora1) August 1, 2022

come to gujarat! my friend @raghavv_01 runs this food stall and he would love to give you a free sandwich ❤️❤️ pic.twitter.com/ISwUDaBHZI — HOErenzo flopsetti (@mooseKnuckles__) August 1, 2022

Not sure why, but this photo of Rafa cooking came to mind. pic.twitter.com/4wnnoMUMTr — TENNISMEDIA (@luciahoff) August 1, 2022

Come and eat babe pic.twitter.com/ISq8zSijtc — Caroline - Karslan supremacist - OOC Karatsev (@Caro_Karatsev) August 1, 2022

Λίγες ώρες μετά από το ερώτημα "φάβα ή χούμους" οζήτησε μέσω Twitter να πάει κάποιος και να του μαγειρέψει.Ο Έλληνας τενίστας που σε λίγες ημέρες αναχωρεί για τον Καναδά για να παίξει στοέγραψε στο Twitter: «Παρακαλώ κάποιος ας έρθει να μου μαγειρέψει».Φυσικά το Twitter πήρε φωτιά και δέχτηκε διάφορες προτάσεις, όπως το να του μαγειρέψει ο Κύργιος ή ο Μεντβέντεβ με τους οποίους δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων.Εμφανίστηκε ακόμη και ομε τον Ρότζερ Φέντερερ για να τον βοηθήσουν να βρει λύση στο μεγάλο πρόβλημα του.Άλλοι του πρότειναν να προσλάβει σεφ. Τόσα λεφτά έχει...