Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε και Κάνααν

Συνεχίζει να κινείται δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες μετά την ενίσχυση της frontline τους με την απόκτηση του Τζοέλ Μπολομπόι, απέκτησαν και τον Αϊζάια Κάνααν (για δύο χρόνια) που έρχεται να δώσει λύσεις στην περιφέρεια.Από τη στιγμή που ο Tάιλερ Ντόρσεϊ ενημέρωσε τον Ολυμπιακό (όπως και τη Φενέρμπαχτσε) ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, οι «ερυθρόλευκοι» στράφηκαν στην περίπτωση του 31χρονου γκαρντ.Την τελευταία διετία έπαιξε στην Ούνικς , μετρώντας 11.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 24 συμμετοχές στην EuroLeague πριν από την αποβολή των ρωσικών ομάδων από τη διοργάνωση, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Γαλατάσαραϊ του Ανδρέα Πιστιόλη.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊζάια Κάνααν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.-Γεννήθηκε: 21/05/1991-Υπηκοότητα: Αμερικανική-Ύψος: 1.83μ.-Θέση: Point Guard/Shooting Guard-Murray State (2009–2013)-Houston Rockets (2013–2015)-Rio Grande Valley Vipers (2013–2015)-Philadelphia 76ers (2015–2016)-Chicago Bulls (2016–2017)-Houston Rockets (2017)-Northern Arizona Suns (2017)-Phoenix Suns (2017–2018)-Minnesota Timberwolves (2019)-Milwaukee Bucks (2019)-Stockton Kings (2019–2020)-UNICS Kazan (2020–2022)-Galatasaray (2022)Στην Ευρωλίγκα -με την φανέλα της Ούνικς- σε 24 αγώνες είχε μέσο όρο 11.8 πόντους (81.6% βολές, 40.9% δίποντα, 41% τρίποντα), 1.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.Στην VTB League σε 11 αγώνες είχε μέσο όρο 12.3 πόντους 1.9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.Στο Τουρκικό πρωτάθλημα (με την φανέλα της Γαλατασαράι) σε 5 αγώνες είχε μέσο όρο 10 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.-Μέλος της All Star ομάδας της D-League (2014)-Μέλος της OVC All-American ομάδας (2012)-OVC: Παίκτης της χρονιάς (2012, 2013)-OVC : Μέλος της πρώτης 5άδας (2011–2013)-Freshman of the Year της κοιλάδας του Οχάιο (2010)