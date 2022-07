Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Μπολομπόι

Κλείσιμο

Ο Ολυμπιακός και ο Τζοέλ Μπολομπόι (28χρ., 2.04εκ.) συμφώνησαν σε συμβόλαιο ενός έτους, με τον πρώην σέντερ/φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας να φοράει τα «ερυθρόλευκα».Το όνομα του Μπολομπόι στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε αποκαλύψει το Gazzetta και αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα σε αυτή την off season.Ο σέντερ της ρωσικής ομάδας πέρυσι στην Euroleague αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια προσφέροντας 5.9 πόντους (60%διπ., 26.1%τριπ., 75%βολ.), 4.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Μπολομπόι. Ο 28χρονος σέντερ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδος.-Γεννήθηκε: 28/01/1994 (Ντόνετσκ, Ουκρανίας)-Υπηκοότητα: Αμερικανός/Ρώσος/ Ουκρανός/ Κονγκολέζος-Ύψος: 2.07-Θέση: Center/ForwardΠροηγούμενες ομάδες:-Utah Jazz (2016–2017)-Salt Lake City Stars (2016–2017)-Milwaukee Bucks (2017–2018)-Wisconsin Herd (2017-2018)-CSKA Moscow (2018-2022)Στην Ευρωλίγκα σε 23 αγώνες είχε μέσο όρο 4.8 πόντους (72.7% βολές, 59.1% δίποντα, 31.5% τρίποντα), 3.4 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ.Στο πρωτάθλημα της VTB σε 13 αγώνες είχε μ.ο. 6.5 πόντους (78.9% βολές, 54.3% δίποντα, 38.8% τρίποντα), 4.3 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ.Διασυλλογικές-Euroleague Champion (2019)-VTB League Champion (2019,2021)Ατομικές-Big Sky Player of the Year (2016)-First team all-Big Sky (2016)-AP Honorable Mention All American (2016)-Big Sky Defensive Player of the Year (2014, 2016)