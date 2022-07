Champions League: Το ταξίδι στα «αστέρια» ξεκινάει

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Champions League της σεζόν 2022-23 ξεκινάει απόψε (5/7)! Τριάντα ομάδες από ισάριθμες διαφορετικές χώρες θα αγωνιστούν στον πρώτο γύρο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης με όνειρο την είσοδο τους στου χρυσοφόρους ομίλους. Συνολικά 40 ομάδες θα διεκδικήσουν τα έξι εισιτήρια που απομένουν για τους ομίλους.Θυμίζουμε πως κανονικά από τον πρώτο γύρο θα ξεκινούσε το ταξίδι του και ο Ολυμπιακός, όμως οι πρωταθλητές Ελλάδας γλίτωσαν γύρο, χάρη στον αποκλεισμό τω ρωσικών ομάδων από τα τουρνουά της UEFA σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Βιγιαρεάλ από τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά. Οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με την Μακάμπι Χάιφα.Στον πρώτο προκριματικό γύρο συμμετέχουν οι 29 πρωταθλήτριες ομάδες από τις θέσεις 22 έως 51 στο Ranking της UEFA, με εξαίρεση το Λιχτενστάιν που δεν έχει πρωτάθλημα. Στην 30η θέση της πρώτης φάσης βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ισλανδίας, Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, η οποία κέρδισε τη θέση της μέσω του προκαταρκτικού γύρου. Οι 15 ομάδες που θα αποκλειστούν θα συνεχίσουν στο μονοπάτι των πρωταθλητών στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με εξαίρεση τις ομάδες που θα αποκλειστούν από τα ζευγάρια Μάριμπορ - Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ και Ελσίνκι - RFS Ρίγα, οι οποίες θα πάνε στον τρίτο γύρο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.Η UEFA στο πλαίσιο των κυρώσεων των Ρώσων για την εισβολή στην Ουκρανία προχώρησε στον αποκλεισμό όλων των ομάδων τους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την αφαίρεση τους από το Ranking. Ο αποκλεισμός των Ρώσων δημιούργησε ένα «ντόμινο», που ευνόησε ουκ ολίγες ομάδες. Επί παραδείγματι ο Ολυμπιακός γλίτωσε έναν γύρο, η Τράμπζονσπορ των Μπακασέτα - Σιώπη θα μπει στα Play Off και η Σέλτικ του Γιώργου Γιακουμάκη προκρίθηκε απευθείας στους ομίλους.-Οι πρωταθλητές των ομοσπονδιών 11 (Σκωτία) και 12 (Ουκρανία) εισέρχονται στη φάση των ομίλων αντί για τον γύρο των Play Off (Champions Path).-Οι πρωταθλητές των ομοσπονδιών 13 (Τουρκία) και 14 (Δανία) εισέρχονται στον γύρο των Play Off αντί στον τρίτο προκριματικό γύρο (Champions Path).-Οι πρωταθλητές των ομοσπονδιών 15 (Κύπρος) και 16 (Σερβία) εισέρχονται στον τρίτο προκριματικό γύρο αντί για τον δεύτερο προκριματικό γύρο (Champions Path).-Οι πρωταθλητές των ομοσπονδιών 18 (Κροατία), 19 (Ελβετία), 20 (Ελλάδα) και 21 (Ισραήλ) εισέρχονται στον δεύτερο προκριματικό γύρο αντί για τον πρώτο προκριματικό γύρο (Champions Path).-Οι επιλαχόντες των ομοσπονδιών 10 (Αυστρία) και 11 (Σκωτία) εισέρχονται στον τρίτο προκριματικό γύρο αντί για τον δεύτερο προκριματικό γύρο (League Path).-Πιούνικ (Αρμενία) - Κλουζ (Ρουμανία) 19:00-Μάλμε (Σουηδία) - Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 20:00-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Σουτιέσκα Νίκσιτς (Μαυροβούνιο) 20:45-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) 21:00-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 21:00-Μπαλκάνι (Κόσοβο) - Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 21:00-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 21:30-Σκούπι (Β. Μακεδονία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 21:45-Τομπόλ (Καζακστάν) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 17:00-Ελσίνκι (Φινλανδία) - RFS Ρίγα (Λετονία) 19:00-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Κλακσβίκαρ (Νησιά Φαρόε) 19:00-Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) - Τίρανα (Αλβανία) 20:30-Ζρίνσκι (Βοσνία) - Σερίφ (Μολδαβία) 21:00-Μάριμπορ (Σλοβενία) - Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία) 21:15-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) - Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία) 21:30Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Ιουλίου.Από τις 30 ομάδες που θα αγωνιστούν στον πρώτο προκριματικό γύρο οι δύο είχαν καταφέρει πέρυσι να αγωνιστούν στους ομίλους του Champions League. Ο λόγος για τη Μάλμε και τη Σερίφ Τιρασπόλ. Οι πρωταθλητές Σουηδίας, με σέντερ φορ τον δανεικό από τον ΠΑΟΚ, Αντόνιο Τσόλακ αγωνίστηκαν στον έβδομο όμιλο και τερμάτισαν στην τελευταία θέση πίσω από Γιουβέντους, Τσέλσι και Ζενίτ. Από την πλευρά της η Σερίφ ήταν η «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην «κυρίως» φάση του Champions League και μάλιστα έγραψε ιστορία με τη νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με ήρωα τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Γιώργο Αθανασιάδη. Με την ευρωπαϊκή της πορεία ξεχώρισε πέρυσι και η άσημη Μπόντο Γκλιμτ, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League.Όσον αφορά τις «πρωτάρες» τρεις είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Σκούπι δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της στέφθηκε πρωταθλήτρια Βόρειας Μακεδονίας, η Ρίγα στη Λετονία πήρε και αυτή το πρώτο της πρωτάθλημα και η Μπαλκάνι σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος του Κοσόβου.-Τόμπολ (Καζακστάν) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Σλόβαν (Σλοβακία) ή Ντινάμο Μπατούμι (Γεωργία)-Ντίναμο (Κροατία) - Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Λεχ (Πολωνία) ή Γκαράμπαγ (Αζερμπαϊτζάν) - Ζυρίχη (Ελβετία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Ρίγας (Λετονία) - Πλζεν (Τσεχία)-Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) ή Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε)-Μπαλκάνι (Κόσοβο) ή Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μάλμε (Σουηδία) ή Νικητής προκαταρκτικού γύρου-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) - Σάμροκ (Ιρλανδία) ή Χιμπέρνιανς (Μάλτα)-Μάριμπορ (Σλοβενία) ή Σαχτιόρ (Λευκορωσία) - Ζρίνσκι (Βοσνία) ή Σέριφ (Μολδαβία)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) --Πιουνίκ (Αρμενία) ή Κλουζ (Ρουμανία) - Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) ή Τίρανα (Αλβανία)-Αγγλία: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ-Ισπανία: Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλλη-Ιταλία: Ίντερ, Γιουβέντους, Μίλαν, Νάπολι-Γερμανία: Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Άιντραχτ, Λειψία, Λεβερκούζεν-Γαλλία: Μαρσέιγ, Παρί Σεν Ζερμέν-Πορτογαλία: Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ολλανδία: Άγιαξ-Βέλγιο: Κλαμπ Μπριζ-Αυστρία: Ζάσλτσμπουργκ-Σκωτία: Σέλτικ-Ουκρανία: Σαχτάρ-18 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου του-19-20 Ιουλίου: Πρώτο ματς του 2ου προκριματικού-26-27 Ιουλίου: Δεύτερο ματς του 2ου προκριματικού-2 Αυγούστου: Κλήρωση των Playoffs-2-3 Αυγούστου: Πρώτο ματς του 3ου προκριματικού-9-10 Αυγούστου: Δεύτερο ματς του 3ου προκριματικού-16-17 Αυγούστου: Πρώτο ματς των Playoffs-23-24 Αυγούστου: Δεύτερο ματς των Playoffs-25 Αυγούστου: Κλήρωση των ομίλων-10 Ιουνίου: Τελικός στο Atatürk Olympic Stadium (Κωνσταντινούπολη)