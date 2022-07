Beach Pro Tour Ios Futures: Τρεις ελληνικές ομάδες εξασφάλισαν 9άδα και συνεχίζουν στην Ίο

Κλείσιμο

Το «Κάθε αρχή και δύσκολη» ίσχυσε στην πρεμιέρα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στου κυρίως ταμπλό του φετινού τουρνουά ανδρών – γυναικών, που διοργανώνεται για 2η φορά μέσα σε 3 χρόνια στηνΣτις γυναίκες οι Δήμητρα Μαναβή/Μυρτώ Καλαμαρίδου και οι Δήμητρα Καραγκούνη/Ηλέκτρα Αγριοδήμου εξασφάλισαν από τον D’ και Β’ όμιλο αντίστοιχα, με μία νίκη και μία ήττα την 9η θέση και την Παρασκευή θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στα προημιτελικά.Έπειτα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία των ανθρώπων της διοργάνωσης, Βάσως Πετρίδου και Βαγγέλη Πολυμερόπουλου, οι Μαναβή/Καλαμαρίδου κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν στις 12.30 τις Φιλανδές αδελφές Ι. Σινισάλο/Σ. Σινισάλο, ενώ αμέσως μετά οι Καραγκούνη/ Αγριοδήμου θα μονομαχήσουν με τις Καναδές, Ντόρμαν/Χάρνετ.«Είχαμε εξασφαλίσει από το α’ ματς την 9άδα και θέλαμε πολύ να ζευγαρώσουμε τις επιτυχίες μας για να περάσουμε στα προημιτελικά. Προσπαθήσαμε και στο παιχνίδι με την Αυστρία να κάνουμε ξανά την ανατροπή, αλλά με τον αέρα δεν ήταν εύκολο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα και περιμένω να τα πάμε καλύτερα» δήλωσε με αισιοδοξία η κάτοχος του τίτλου στην Ίο το 2019, Δήμητρα Μαναβή.Στους άλλους ομίλους οι ομάδες των διεθνών, Λίζα Τριανταφυλλίδη/Πηγιάννα Μεθενίτη (Α’ όμιλος), Γεωργίνα Αντωνακάκη/ Ιωάννα Περδικάκη (C’ όμιλος) κόντρα στις πανίσχυρες και με περισσότερες διεθνείς παραστάσεις αντιπάλους, γνώρισαν δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.Α' όμιλος: Τριανταφυλλίδη/Μεθενίτη – Κότσιολεκ/Λόντεϊ (Πολωνία) 0-2 (08-21, 14-21), Ι. Σινισάλο/Σ. Σινισάλο (Φινλανδία) - Τριανταφυλλίδη/Μεθενίτη 2-0 (21-14, 21-07)Β’ όμιλος: Καραγκούνη/ Αγριοδήμου – Κότνικ/Λόβσιν (Σλοβενία) 0-2 (07-21, 14-21), Όττενς/Κλίνκε (Γερμανία) - Καραγκούνη/ Αγριοδήμου 0-2 (19-21, 15-21)C’ όμιλος: Περδικάκη/Αντωνακάκη - Ντόρμαν/Χάρνετ (Καναδάς) 0-2 (15-21, 17-21), Σ. Τούριν-Τ. Τούριν (Σουηδία) - Περδικάκη/Αντωνακάκη 2-0 (21-16, 21-14)D’ όμιλος: Μαναβή/Καλαμαρίδου - Ταλέβι Ντιοταλέβι/Κοντεντσιόνι (Ιταλία) 2-1 (16 - 21, 21 - 17, 15 - 9), Ν. Κλίνγκερ/Ρ. Κλίνγκερ (Αυστρία) - Μαναβή/ΚαλαμαρίδουΣτους άνδρες οι Μανδηλάρης Άγγελος /Ιάσωνας Κανέλλος, με τη νίκη τους 2-0 σετ (21-19, 21-17) επί των Γερμανών Κούλτσερ/Λόρεντς εξασφάλισαν την 9η θέση και αύριο το πρωί με νίκη επί των Νορβηγών Ρίνγκοεν/Σόλχαουγκ «σφραγίζουν» την παρουσία τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.«Κερδίσαμε το α’ ματς του ομίλου κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα, καθώς εγκλιματιστήκαμε γρήγορα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και αύριο την ίδια τακτική, όχι τόσο στους αντιπάλους μας, αλλά απέναντι στον αέρα και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο διεθνής Ιάσωνας Κανέλλος.Δύσκολη αποστολή όμως είχαν στην πρεμιέρα των ανδρικών ομίλων και οι Εθνικές ομάδες των Αντιόλ Κόλα/Σταύρου Ντάλλα (C’ όμιλος), Στέλιου Τζιουμάκα/Δημήτρη Χατζηνικολάου (Α’ όμιλος), Θάνου Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης (Β’ όμιλος), που μετά τις σημερινές πρώτες ήττες παίζουν την Παρασκευή το «τελευταίο χαρτί» για να παραμείνουν «ζωντανοί» στο κυνήγι της διάκρισης.Α' όμιλος: Τζιουμάκας/Χατζηνικολάου – Ελαζάρ/Οχάνα (Ισραήλ) 0-2 (17 - 21, 14 - 21),01/7: Χαβιέρ Μπέγιο – Χοακίν Μπέγιο (Αγγλία)Β’ όμιλος: Παπαδημητρίου/Ιωαννίδης – Σουριν/Μπανλούι (Ταϊλάνδη) 0-2 0-2 (17 - 21, 14 - 21), 01/7: Ντούμεκ/Σέντλακ (Τσεχία) - Παπαδημητρίου/ΙωαννίδηςC’ όμιλος: Ντάλλας/Κόλα - Σέμεραντ/Τρουσίλ (Τσεχία) 0-2 (19-21, 18-21), 01/7: Τρούμερ/Φρίντλ (Αυστρία)D’ όμιλος: Μανδηλάρης Άγ. / Κανέλλος – Κούλτσερ/Λόρεντς (Γερμανία) 2-0 (21-19, 21-17) 01/7: Ρίνγκοεν/Σόλχαουγκ (Νορβηγία) - Μανδηλάρης Άγ. / Κανέλλος.Το τουρνουά διοργανώνουν η εταιρεία Luxurios με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ιητών, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ. Χορηγοί του φετινού παγκόσμιου τουρνουά της LuxurIOS είναιη Gold Sponsor “Visa”, Unity και ακόμη οι Free Beach Bar, Blue Star Ferries, Iόλη, Under Armour, Pathos Lounge Bar, E-shop.gr, Κέντρο Υποστήριξης και Αποκατάστασης «Θησέας», SUI, Think plus, Black Lemon, Calilo Luxury Suites και Agalia Luxury Suites.Πηγή:www.volleyball.gr