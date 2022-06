Παράδειγμα ψυχής ο ΟΠΑΠ Champion Νίκος Παπαγγελής

Ο Νίκος Παπαγγελής με τον Γιάννη Ρόκκα, Chief Marketing Officer του ΟΠΑΠ, τον Θανάση Μπασδέκη, Sponsorships Manager του ΟΠΑΠ και τις ΟΠΑΠ Champions Σπυριδούλα Καρύδη και Σεμέλη Ζαρμακούπη

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δυνατό μήνυμα σε όλα τα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο έστειλε ο, διανύοντας με το ποδήλατό του τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Κερδίζοντας τη μάχη με τα 506 χλμ., έτσι όπως πριν από μερικά χρόνια νίκησε και τον καρκίνο, παρότι χρειάστηκε να ακρωτηριάσει το αριστερό του πόδι, ο 23χρονος πρωταθλητής της ποδηλασίας θέλησε να εμψυχώσει τα παιδιά και τους γονείς τους και να αποδείξει τη σημασία της δύναμης της θέλησης.Αυτός ήταν εξάλλου και ο σκοπός που συμμετείχε στην πρωτοβουλία «». Να συγκεντρώσει χρήματα για την περαιτέρω ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «» για την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου.Τα χειροκροτήματα, ο ενθουσιασμός και τα πλατιά χαμόγελα περίσσευαν κατά την υποδοχή του ΟΠΑΠ Champion Νίκου Παπαγγελή στο Θησείο, όπου ολοκλήρωσε την ποδηλατική διαδρομή του. Σε αυτό το απαιτητικό εγχείρημα,H τριήμερη διαδρομή προσφοράς του ΟΠΑΠ Champion Νίκου Παπαγγελή ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής από τον Λευκό Πύργο. Στον τερματισμό του, το μεσημέρι της Κυριακής, τον υποδέχθηκαν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης άνθρωποι του ΟΠΑΠ και του Συλλόγου «Η Φλόγα», φίλοι και συνεργάτες του και πλήθος κόσμου.Έφτασε στο Θησείο με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη, παρότι είχε κάνει μια 9ωρη δύσκολη διαδρομή με αρκετά ανηφορικά σημεία. «Διανύσαμε την απόσταση από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα. Η σημερινή ημέρα ήταν η πιο δύσκολη, αλλά ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής – η στήριξη του Συλλόγου «Η Φλόγα», που με είχε βοηθήσει κι εμένα όταν ήμουν άρρωστος – ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον πόνο και την κούραση», δήλωσε ο Νίκος Παπαγγελής φτάνοντας στον τερματισμό. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για τη στήριξη τόσο στον ίδιο όσο και στην πρωτοβουλία «Wheels of Will».Υποδεχόμενος τον Νίκο Παπαγγελή, ο Γιάννης Ρόκκας, Chief Marketing Officer του ΟΠΑΠ, τόνισε: «Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε δίπλα σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία του Νίκου Παπαγγελή. Ο Νίκος μας έχει χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις ως αθλητής και σε αυτή τη μεγάλη απόφαση να διανύσει τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα για να ακουστεί το μήνυμά του εμείς δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε δίπλα του, στηρίζοντάς τον με κάθε τρόπο. Σήμερα, τον χειροκροτούμε ξανά, όχι για μία σπουδαία αθλητική επίδοση, αλλά για μία σπουδαία κίνηση που έκανε για να συγκεντρώσει χρήματα για τα παιδιά που μάχονται με τον παιδικό καρκίνο. Είμαστε πραγματικά περήφανοι που ένας τόσο σπουδαίος αθλητής και ξεχωριστός άνθρωπος είναι μέλος της οικογένειας των ΟΠΑΠ Champions».Ο Νίκος Παπαγγελής χρειάστηκε συνολικά 21 ώρες ποδηλασίας, με ενδιάμεσες στάσεις σε Λάρισα και Λαμία, για να ολοκληρώσει το πρώτο «Wheels of Will». Στόχος του, όπως σημειώνει, είναι το «Wheels of Will» να καταστεί θεσμός και ο ίδιος κάθε χρόνο να διανύει νέες διαδρομές βοηθώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους μέσω του αθλητισμού.