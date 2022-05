Formula 1, Ισπανία: Μεγάλη νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Λεκλέρ - Δείτε βίντεο

MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑



Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Arribaaaa 🙌 Double podium for the Bulls in Barça with @SChecoPerez making it a 1-2!!! 🏆🏆 pic.twitter.com/cjAMQKxAvt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 22, 2022

Softs 🔄 Mediums 🔧 Max boxes from the lead and rejoins behind Checo in P2 👏 pic.twitter.com/s5h6gjwK1F — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 22, 2022

LAP 27/66



📻 "No, no, no! What happened?" Leclerc radios



The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

LAP 66/66 (END OF RACE)



TOP 10

Verstappen 🏆

Perez

Russell

Sainz

Hamilton

Bottas

Ocon

Norris

Alonso

Tsunoda#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XBCFFeRsXe — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Το GP Ισπανίας στο Circuit de Catalunya ήταν το πεδίο του θριάμβου για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε μια υπερπολύτιμη νίκη στη Βαρκελώνη και η ομάδα του έκανε το 1-2, με τον Σέρχιο Πέρεζ να τερματίζει στη 2η θέση.Ο αγώνας αυτός σήμανε επίσης την επιστροφή της Mercedes, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ανταγωνιστικός σε όλο τον αγώνα και πήρε την 3η θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο, ενώ ο Χάμιλτον τερμάτισε 5ος, πίσω από τον Κάρλος Σάινθ που στον εντός έδρας αγώνα του δεν απέφυγε τα λάθη και τερμάτισε 4ος.Καταστροφική ημέρα για τον Σαρλ Λεκλέρ, που ενώ όλα έδειχνα οτι πήγαινε για τη νίκη, εγκατέλειψε λόγω βλάβης.Τα μονοθέσια πήραν τη θέση τους στην εκκίνηση με σχεδόν όλους τους οδηγούς να έχουν επιλέξει τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Pirelli, με μοναδική εξαίρεση τον Λούις Χάμιλτον, που ξεκίνησε με ελαστικά μέσης γόμας.Ο Αλονσο ξεκίνησε από την τελευταία θέση γιατί άλλαξε κινητήρα. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι δύο πρώτοι ξεκίνησαν καλά και βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη στροφή, αλλά ο Λεκλέρ είχε την εσωτερική και έτσι έστριψε μπροστά από τον Φερστάπεν. Ο Σάινθ δεν ξεκίνησε καλά και έπεσε στην 5η θέση, ενώ αντίθετα ο Ράσελ ανέβηκε 3ος και ο Πέρεζ 4ος.Ο αγώνας του Χάμιλτον καταστράφηκε πολύ γρήγορα, όταν ο Βρετανός πρωταθλητής είχε επαφή με τον Μάγκνουσεν. Το αποτέλεσμα ήταν ο Χάμιλτον να επιστρέψει στα pit με κλαταρισμένο ελαστικό και ο Μάγξνουσεν να βγει εκτός πίστας. Και οι δύο έπεσαν στις τελευταίες θέσεις.Ο Μικ Σουμάχερ έκανε εξαιρετική εκκίνηση και βρέθηκε 6ος στον πρώτο γύρο, ωστόσο λίγους γύρους αργότερα ο Βάλτερι Μπότας τον πέρασε για να πάρει εκείνος την 6η θέση. Ο Σετεμπάν Οκόν ήταν 8ος και οι δύο McLaren έκλειναν τη 10άδα, με τον Ρικάρντο μπροστά από τον Νόρις. Πολύ καλή εκκίνηση και για τον Αλόνσο, που από την τελευταία θέση μέσα σε λίγους γύρους ανέβηκε στη 14η.Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ διατηρούσε την πρωτοπορία του αγώνα, αλλά δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν βρισκόταν μέσα στη ζώνη του DRS για να απειλήσει άμεσα αλλά ο οδηγός της Ferrari γνώριζε ότι το μονοθέσιό του «τρώει» τα ελαστικά πιο γρήγορα από τη Red Bull και εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι είχε «φυλάξει» ένα φρέσκο σετ από τις χθεσινές κατατακτήριες.Η πίεση του εντός έδρας αγώνα οδήγησε τον Κάρλος Σάινθ σε ένα λάθος. Ο Ισπανός της Ferrari έχασε τον έλεγχο στη Στροφή 4 και βγήκε στην αμμοπαγίδα, για να πέσει στην 11η θέση. Λίγο αργότερα στο ίδιο σημείο ο Μαξ Φερστάπεν είχε την ίδια έξοδο και έπεσε στην 4η θέση. Αυτό έφερε στη 2η θέση τον Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, που έδινε επική μάχη με τον Σέρχιο Πέρεζ.Σύντομα τους έφτασε και ο Φερστάπεν, και έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό «τρενάκι» πίσω από τον Ράσελ με τις δύο Red Bull, με τον Φερστάπεν να περνά εύκολα τον Πέρεζ. Αυτά συνέβαιναν 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ, που πλέον απολάμβανε ένα υγιές προβάδισμα. Πιο πίσω ο Νόρις κέρδιζε διαρκώς θέσεις και είχε ανέβει στην 7η θέση, πίσω από Μπότας και Οκόν.Ήδη από το 10ο γύρο οι οδηγοί που ήταν σε στρατηγική δύο pit stop άρχισαν να μπαίνουν στα pit για να αλλάξουν τα μαλακά ελαστικά τους με μεσαία. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ένας από αυτούς, στην προσπάθειά του να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί από αυτόν τον αγώνα. Ο Φερστάπεν, που αντιμετώπιζε προβλήματα με το DRS στο μονοθέσιό του ακολούθησε λίγους γύρους αργότερα, μαζί με τον Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes όμως παρέμεινε μπροστά από τον Ολλανδό όταν επέστρεψαν στην πίστα, όπως το προβληματικό DRS του Φερστάπεν, που άλλοτε άνοιγε και άλλοτε όχι, δεν του επέτρεπε να προσπεράσει παρότι φαινομενικά ήταν ταχύτερος.Οι Πέρεζ και Λεκλέρ ήταν οι τελευταίοι από τους πρωτοπόρους που μπήκαν για αλλαγή ελαστικών, με τον Μεξικανό να βγαίνει στην πίστα πίσω από τη μάχη Ράσελ-Φερστάπεν και τον Μονεγάσκο της Ferrari να κάνει την αλλαγή του αρκετούς γύρους αργότερα και να επιστρέφει στην πίστα στην πρώτη θέση και με καθαρή πίστα μπροστά του. Το μεγάλο στρατηγικό ερώτημα σε εκείνο το σημείο ήταν αν υπήρχε κάποιος ή κάποιοι που ήταν σε στρατηγική ενός pit stop, κάτι που φαινόταν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνο ο Λεκλέρ και ο Φέτελ.Ενώ ο Λεκλέρ απλώς διαχειριζόταν την πρωτοπορία του στην πρώτη θέση, η μάχη ανάμεσα σε Ράσελ και Φερστάπεν έκλεβε την παράσταση. Ο Βρετανός της αναβαθμισμένης Mercedes αμυνόταν με νύχια και με δόντια στις επιθέσεις του Ολλανδού, καταφέρνοντας να κρατάει πίσω του τον πρωταθλητή, ακόμα και τις -λίγες- φορές που το DRS δούλευε στο μονοθέσιο της Red Bull.Η μάχη αυτή επέτρεψε στον Σέρχιο Πέρεζ, που είχε πιο φρέσκα ελαστικά, να φτάσει πίσω τους. Ο Βάλτερι Μπότας με την Alfa Romeo βρισκόταν σε μια πολύ ωραία 5η θέση, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ που ήταν 6ος. Ο Εστεμπάν Οκόν έκανε πολύ καλό αγώνα στην 7η θέση και τον ακολουθούσαν ο Λάντο Νόρις, ο Γιούκι Τσουνόντα και ο Φερνάντο Αλόνσο, που παρότι ξεκίνησε τελευταίος είχε φτάσει στη 10η θέση.Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Λεκλέρ πήγαινε για μια άνετη νίκη, μια μηχανική βλάβη ανάγκασε τον οδηγό της Ferrari να μπει στο γκαράζ και να εγκαταλείψει. Ένας αγώνας που ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για τη Ferrari, εξελίχθηκε σε καταστροφή.Η εγκατάλειψη του Λεκλέρ σήμαινε ότι η μάχη ανάμεσα σε Ράσελ και Φερστάπεν ήταν πλέον για την πρωτοπορία του αγώνα. Καθώς όμως ο Φερστάπεν δεν έδειχνε ικανός να περάσει, από την Red Bull τον κάλεσαν στα pit για να βάλει ένα σετ μαλακών ελαστικών και να προσπαθήσει με αυτά να κερδίσει θέσεις.Ο Πέρεζ, με φρέσκα ελαστικά και λειτουργικό DRS πέρασε εύκολα τον Ράσελ όταν έφτασε πίσω του και πήρε εκείνος την πρωτοπορία του αγώνα. Πιο πίσω ο Φερστάσπεν, που προφανώς βρισκόταν σε στρατηγική τριών pit stop, «κατάπινε» όσους έβρισκε μπροστά του και πλησίαζε ξανά με ταχύτατο ρυθμό τον Ράσελ, που πλέον ήταν 2ος. Λίγους γύρους αργότερα ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον Ράσελ αλλά δεν είχαμε επανάληψη της μάχης, καθώς ο Βρετανός μπήκε στα pit για το δεύτερο pit stop.Ο Πέρεζ μπήκε στα pit για το δικό του δεύτερο pit stop και επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ και πίσω από τον Φερστάπεν, που είχε επιστρέψει στην πρώτη θέση αλλά έπρεπε να κάνει ένα pit stop ακόμα. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι η νίκη στον αγώνα ήταν υπόθεση των «ταύρων» και ένας από τους δύο οδηγούς της θα ανέβαινε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.Πιο πίσω ο Μπότας ήταν ακόμα 4ος αλλά ο Σάινθ τον πλησίαζε όλο και περισσότερο . Ο Χάμιλτον είχε ανέβει στην 6η θέση αλλά είχε κι αυτός να κάνει ένα pit stop και ακολουθούσαν οι Οκόν, Νόρις, Φέτελ, Αλόνσο και Τσουνόντα.Ο Μικ Σουμάχερ ερχόταν λίγο πιο πίσω, βασανιστικά κοντά στους βαθμούς αλλά όχι αρκετά για να απειλήσει τους Αλόνσο και Τσουνόντα.Ο Φερστάπεν έκανε το τελευταίο του pit stop με 22 γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος του αγώνα και επέστρεψε στην πίστα στη 2η θέση, λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πέρεζ. Είχε όμως πολύ πιο φρέσκα ελαστικά και μέσα σε λίγους γύρους «εξαφάνισε» τη διαφορά. Το ερώτημα όμως ήταν αν θα μπορούσε να περάσει με το δυσλειτουργικό DRS στο μονοθέσιό του.Όταν ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον Πέρεζ, τα πράγματα έγιναν απλά. Ο Μεξικανός έκανε ευγενικά στην άκρη και άφησε τον Ολλανδό να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία, χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια. Έτσι, όλοι ήταν ικανοποιημένοι: ο Φερστάπεν επέστρεψε για τα καλά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και η Red Bull έκανε το 1-2 και πήρε καλό προβάδισμα στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Ακόμα και ο Πέρεζ, δεν πρέπει να το πήρε πολύ βαριά, καθώς τέτοιες συμπεριφορές εξασφαλίζουν τα συμβόλαια για την επόμενη χρονιά.Ο Ράσελ μπήκε στα pit για 3η φορά και έβαλε μαλακά ελαστικά. Έπεσε πίσω από τον Μπότας αλλά αυτό ήταν προσωρινό, αφού πέρασε εύκολα για να ξαναπάρει την 3η θέση. Ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος μετά το pit stop έγραφε ταχύτερους γύρους.Ο ταχύτερος γύρος του αγώνα ήταν το τελευταίο ζητούμενο και πολλοί οδηγοί στο τέλος έκαναν pit stop για να βάλουν μαλακά ελαστικά και να προσπαθήσουν να τον σημειώσουν και να πάρουν τον ένα βαθμό. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ένας από αυτούς και τα κατάφερε αμέσως μετά το pit stop του. Οι Mercedes ήταν πολύ γρήγορες σε εκείνο το κομμάτι του αγώνα και ο Ράσελ εδραίωσε το βάθρο του, ενώ ένας Χάμιλτον από τα παλιά πέρασε στα ίσια τους Μπότας και Σάινθ για να πάρει την 4η θέση. Λίγο αργότερα όμως ο Χάμιλτον αντιμετώπισε ένα μικρός πρόβλημα με το μονοθέσιο, που τον ανάγκασε να κόψει ρυθμό και είδε τον Σάινθ να τον περνάει ξανά.Ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε τελικά σε μια ανέλπιστα εύκολη νίκη, με όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε το 3ήμερο, που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος – κάτι που έμοιαζε πολύ μακρινό πριν από λίγους αγώνες. Ο Σέρχιo Πέρεζ αποδείχτηκε ιδανικός συμπαίκτης και με τη 2η θέση πρόσφερε το 1-2 στη Red Bull Racing. Σπουδαίο αγώνα έκανε ο Τζορτζ Ράσελ, που επάξια τερμάτισε 3ος και κέρδισε μια θέση στο βάθρο.Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε στην απογοητευτική -για τον ίδιο και τη Ferrari- 4η θέση, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον, που στον πρώτο γύρο είχε πέσει τελευταίος και τελικά έφτασε μέχρι την 5η θέση. Ακολούθησαν οι Βάλτερι Μπότας, Εστεμπάν Οκόν, Λάντο Νόρις, Φερνάντο Αλόνσο και Γιούκι Τσουνόντα.