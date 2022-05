Παρί Σεν Ζερμέν: Οριστικά παρελθόν ο Ντι Μαρία

🙌❤️💙



Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.