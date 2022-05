Γιουβέντους: Η νέα φανέλα της για την περίοδο 2022-23

When you wear the badge, you can feel the heartbeat of the stadium 🤍🖤

Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit by @adidasfootball 👕⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfcen) May 13, 2022

Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit 👕⚪️⚫️https://t.co/8TLpA5yCOx pic.twitter.com/Hi4F5wX64N — #FANTA5TIC 🏆🏆🏆🏆🏆 (@JuventusFCWomen) May 13, 2022

Get the new @adidasfootball shirt here! ➡️ https://t.co/x2iHOPFxib pic.twitter.com/eHZvm7pYtU — JuventusFC (@juventusfcen) May 13, 2022

Πολύ πριν ολοκληωθεί η αγωνιστική περίοδος ηπαρουσίασε την νέα της φανέλα για την σεζόν 2022-23.Η "Μεγάλη Κυρία" παρουσίασε την φανέλα της μέσω των social media και χρημισοποίησε ως μοντέλα τους ποδοσφαιριστές της ενώ οείναι ο πρωταγωνιστής στο βίντεο της παρουσίασης.Η νέα φανέλα φυσικά έχει ως χρήματα το λευκό και το μαύρο και είναι κατασκευασμένη από ανακλυκλώσιμα υλικά. Έχει ιδιαιτερότητα στις ρίγες που είναι το σήμα κατατεθέν της Γιουβέντους και φυσικά είναιΕίναι ήδη διαθέσιμη προς αγορά από το e-shop της Γιούβε. Το μέγεθος των ενηλίκων κοστολογείται στα 90 ευρώ και το παιδικό στα 70.Όλοι στο Τορίνο ελπίζουν να φέρει γούρι στην ομάδα η οποία το 2022 δεν διένυσε και την καλύτερη χρονιά της σε Ιταλία και Ευρώπη.