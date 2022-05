Λούκα Μόντριτς: Ο «αγέραστος» στρατιώτης της Ρεάλ Μαδρίτης

🇭🇷 This is Luka Modrić's best season in terms of assists with Real Madrid:



• 12/13: 8

• 13/14: 9

• 14/15: 5

• 15/16: 4

• 16/17: 5

• 17/18: 8

• 18/19: 8

• 19/20: 8

• 20/21: 6

• 21/22: 12 🔝 pic.twitter.com/eWEYIxYB9V