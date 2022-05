Madrid Open: Ο Αλκαράθ μετά από τον Ναδάλ απέκλεισε και τον Τζόκοβιτς

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

Carlito's way 💪 @alcarazcarlos03 becomes the youngest player to defeat a reigning World No.1 since Nadal defeated Federer at Roland Garros in 2005. #MMOPEN pic.twitter.com/3mSiMvPeQK — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

Ιστορία συνεχίζει να γράφει στο Madrid Open οΜια ημέρα μετά από τον αποκλεισμό τουο 19χρονος Ισπανός έβγαλε νοκ άουτ μετο Νο1 κόσμουστον ημιτελικό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό στη Μαδρίτη.Ο Ισπανός χρειάστηκε 3 ώρες και 35' για να αποκλείσει το Νο1 κόσμου και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (19:30) με τον Στέφανο Τσιτσιπά ή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 24 winners και 31 αβίαστα και ο Κάρλος Αλκαράθ είχε 51-57. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 1/6 (Σέρβος) και 2/10 ενώ οι πόντοι ήταν 131-134.Για να κερδίσει το Νο1 κόσμου χρειάστηκε 3 ματς πόιντ αλλά τα κατάφερε!Ο Κάρλος Αλκαράθ την Δευτέρα (8/5) θα είναι στο Νο6 κόσμου που είναι ρεκόρ καριέρας. Αυτός θα είναι ο 2ος τελικός του σε Masters μέσα στο 2022 αφού πριν από ένα μήνα κέρδισε το Miami Open.Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του στο 2022 όπου έχει 3/3 τίτλους και θα διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του. Η νίκη επί του Τζόκοβιτς είναι η 7η top-10 στη χρονιά ενώ πρώτη φορά κερδίζει το Νο1.Παράλληλα έγινε ο νεότερος παίκτης μετά από 17 χρόνια, από το Roland Garros του 2005, που κέρδισε το Νο.1 του κόσμου. Τον Ιούνιο του 2005, ο Ναδάλ το είχε κάνει αυτό ανήμερα των 19ων γενεθλίων του, κερδίζοντας τον Φέντερερ στα ημιτελικά του Roland Garros.Επιπλέον έγινε ο 13ος τενίστας που κερδίζει τους Ναδάλ-Τζόκοβιτς στο ίδιο τουρνουά αλλά είναι ο πρώτος που το πετυχαίνει στο χώμα.Ο Κάρλος Αλκαράθ άνοιξε το 1ο σετ με μπρέικ (1-0) και με μεγάλη προσπάθεια ο Νόβακ Τζόκοβιτς το πήρε πίσω στο 9ο γκέιμ και προηγήθηκε με 5-4. Ο Ισπανός ήταν εκείνος που έστειλε το σετ στην διαδικασία του τάι μπρέικ όπου έχασε με 7-6 (5).Στο 2ο σετ ο Αλκαράθ με υπομονή έφτασε σε μπρέικ στο 12ο γκέιμ έκλεισε στο 7-5 και ισοφάρισε σε 1-1.Αν και ο Νόλε προσπάθησε στο 3ο σετ να πετύχει μπρέικ αλλά έπεφτε στον ... τοίχο του Αλκαράθ. Ο Ισπανός έφτασε σε μπρέικ - ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος το έσβησε με άσο και μετά από 4 ισοπαλίες ισοφάρισε σε 5-5.

Players to defeat both Nadal and Djokovic at same event:



Nalbandian, 2007

Ferrer, 2007

Roddick, 2008

Davydenko, 2009

Soderling, 2009

Ljubicic, 2010

Federer, 2010

Wawrinka, 2014

Del Potro, 2016

Thiem, 2020

Medvedev, 2020

Alcaraz, 2022*



*Only man to do it on clay! pic.twitter.com/gxAFmplZC7 — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

Με love service game ο Αλκαράθ πήγε στο 6-5 και ο Τζόκοβιτς οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Στη ρώσικη ρουλέτα ο Ισπανός με μίνι μπρέικ έφτασε στο 0-2 και με το σερβίς του στο 1-3. Ο Νόλε πήρε πίσω το μίνι μπρέικ για το 2-3 αλλά ο Αλκαράθ έφτασε στο 2-4.Το 3-5 είναι για τον 19χρονο όμως με μίνι μπρέικ μείωσε σε 4-5 ο Σέρβος. Με λάθος του Τζόκοβιτς ο Αλκαράθ έφτασε σε διπλό ματς πόιντ. Ο Σέρβος σβήνει και 2ο ματς πόιντ (5-6) αλλά ο Αλκαράθ με το σερβίς του αξιοποιεί το 3ο ματς πόιντ για το 7-6!