Formula 1, Σαουδική Αραβία: Τεράστια νίκη και επιστροφή Φερστάπεν - Δείτε βίντεο

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του 2ου αγώνα της χρονιάς στο Formula 1 ο οποίος διεξήχθη στην Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα στην Τζέντα.Οι οδηγοί πήραν κανονικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση, μετά το καρδιοχτύπι στο γκαράζ της Ferrai με το μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκίνησε καλά, κάλυψε την εσωτερική του και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πολύ επιθετικός στην εκκίνηση και ύστερα από μια σύντομη μάχη με τον Σάινθ στις πρώτες στροφές κατάφερε να περάσει στην 3η θέση και να αφήσει τον Ισπανό της Ferrari στην 4η.Ήταν μια «καθαρή» εκκίνηση, χωρίς συμβάντα και επαφές σε όλο το μήκος του γκριντ. Ο Οκόν κράτησε την 5η θέση ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε πολύ καλά και ανέβηκε 6ος, μπροστά από τους Αλόνσο, Μπότας Μάγκνουσεν και Νόρις. Ο Λούις Χάμιλτον, που ξεκίνησε από τη 15η θέση, κατάφερε να κερδίσει μία θέση και να ανέβει 14ος, πίσω από τον Ρικάρντο.Οι διαφορές ανάμεσα στους πρώτους άνοιξαν σε λίγο πάνω από 1 δευτερόλεπτο στους πρώτους γύρους και έτσι δεν είχε κανείς το πλεονέκτημα του DRS. Ο Τζορτζ Ράσελ όμως με μια αποφασιστική κίνηση κατάφερε να περάσει τον Εστεμπάν Οκόν και να ανέβει στην 5η θέση. Θα ήταν δύσκολο ωστόσο να ανέβει περισσότερο, καθώς μπροστά του ήταν ο Σάινθ, ο οποίος είχε ήδη ξεφύγει κατά 5 δευτερόλεπτα.Ένας άλλος οδηγός που είχε επιθετική διάθεση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έδινε σκληρή μάχη με τον ομόσταβλό του στην Alpine, τον Εστεμπάν Οκόν. Οι δυο τους πάλεψαν τροχό με τροχό για μερικούς γύρους, μέχρι τελικά καταφέρει να περάσει με μια ωραία κίνηση από την εξωτερική. Ο Οκόν προσπάθησε να αμυνθεί αλλά η αποφασιστικότητα του έμπειρου Ισπανού δεν του άφησε περιθώρια.Στον επόμενο γύρο ο Οκόν είχε το DRS και στο τέλος της ευθείας πέρασε τον Alonso, αλλά επειδή «έκοψε» τη στροφή έπρεπε να δώσει τη θέση του πίσω. Η αψιμαχία αυτή των οδηγών της Alpine επέτρεψε στους Μπότας και Μάγκνουσεν να πλησιάσουν και να σχηματιστεί ένα «τρενάκι» τεσσάρων μονοθέσιων με τον Αλόνσο μπροστά. Λίγο πιο πίσω, ο Λούις Χάμιλτον κατάφερε να περάσει διαδοχικα τους Στρολ, Ζου και Νόρις και να ανέβει στην 11η θέση.Η μάχη ανάμεσα σε Αλόνσο και Οκόν δεν έδειχνε να κοπάζει, τελικά από την Apline δόθηκε η εντολή από τον ασύρματο στους οδηγούς να κρατήσουν τις θέσεις τους και να σταματήσουν να προσπαθούν να περάσουν ο ένας τον άλλο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Μπότας να περάσει τον Οκόν και να ανέβει στην 7η θέση.Στην κορυφή όμως γινόταν αγώνας αναμονής. Οι Red Bull και Ferrari περίμεναν το pit stop για να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους και να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες. Η πρώτη κίνηση έγινε από τη Red Bull, που φώναξε στα pit τον Σέρχιο Πέρεζ για να αλλάξει τη μεσαία γόμα με τη σκληρή. Και τότε άλλαξαν όλα.Ο Λατίφι έχασε τον έλεγχο της Williams και έπεσε στην μπαριέρα της τελευταίας στροφής, προκαλώντας την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους Λεκλέρ και Φερστάπεν να κάνουν ένα «δωρεάν» pit stop και να επιστρέψουν στην πίστα μπροστά από τον Μεξικανό. Μεγάλη ατυχία για τον Πέρεζ, που το μόνο που κατάφερε να κρατήσει ήταν η 3η θέση, μπροστά από τον Σάινθ. Ο Μεξικανός όμως υπέπεσε σε παράβαση, καθώς καθώς ο Σάινθ έβγαινε από τα pit ήταν μπροστά του και έπρεπε να κρατήσει τη θέση.Η νέα κατάταξη που σχηματίστηκε μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας είχε τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari στην πρώτη θέση και τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing στη δεύτερη. Με 30 γύρους να απομένουν στον αγώνα, κανένας από τους δύο δεν αναμενόταν να κάνει δεύτερο pit stop και η νίκη θα κρινόταν μέσα στην πίστα.Στην επανεκκίνηση ο Λεκλέρ κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον Φερστάπεν. Ο Πέρεζ έδωσε αμέσως τη θέση πίσω στον Σαινθ, και έτσι ο Ολλανδός της Red Bull βρέθηκε ανάμεσα σε ένα σάντουιτς από Ferrari. Πιο πίσω ο Ράσελ κρατούσε την 5η θέση ενώ ο Χάμιλτον πέρασε τον Μάγκνουσεν για να πάρει την 6η θέση από τον Δανό. Και οι δύο τους όμως δεν είχαν κάνει ακόμα pit stop.Στην κορυφή της κατάταξης, ο Λεκλέρ δεν κατάφερνε να ξεφύγει από τον Φερστάπεν, με τη διαφορά τους να παραμένει σταθερή ανάμεσα στο 1 και στο 1,5 δευτερόλεπτο. Από κοντά όμως ακολουθούσε και ο Σάινθ, περίπου 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ και ο Ισπανός είχε πίσω του τον Πέρεζ να ακολουθεί.Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πολύ μαχητικός και δεν άφηνε τον Λεκλέρ να «ανασάνει». Οι δύο πρωτοπόροι είχαν πια ξεφύγει πολύ από τους Σάινθ και Πέρεζ, που έδιναν το δικό τους αγώνα. Πιο πίσω όμως άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα. Οι Βάλτερι Μπότας, Φερνάντο Αλόνσο και Ντάνιελ Ρικάρντο εγκατέλειψαν από μηχανικά προβλήματα στον ίδιο γύρο, προκαλώντας την εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, με 12 γύρους να απομένουν. Ιδιαίτερα οι Αλόνσο και Μπότας έχασαν πολλούς βαθμούς καθώς διεκδικούσαν την 6η θέση στον αγώνα.Όταν βγήκε η πράσινη σημαία και η δράση στην πίστα ξαναξεκίνησε, ο Φερστάπεν εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Λεκλέρ, καθώς ήταν η τελευταία του ευκαιρία να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Σε μια επανάληψη όσων είδαμε πριν από μία εβδομάδα στο Μπαχρέιν, ο Φερστάπεν πέρασε μπροστά αλλά ο Λεκλέρ τον ξαναπέρασε στην επόμενη ζώνη DRS.Η μάχη συνεχίστηκε, με τον Λεκλέρ να μην καταφέρνει να πάρει αυτό το κρίσιμο ένα δευτερόλεπτο διαφοράς από τον Φερστάπεν και να μην απειλείται σε κάθε γύρο. Πλησιάζοντας προς το τέλος, ο Φερστάπεν έκανε τελικά την κίνησή του και κατάφερε να περάσει 5 γύρους πριν από το τέλος. Η κατάσταση τώρα αντιστράφηκε, με τον Φερστάπεν μπροστά και τον Λεκλέρ να είναι κολλημένος πίσω του. Έτσι πήγαν μέχρι το τέλος, με τον Ολλανδό τελικά να παίρνει την καρό σημαία και τη νίκη, με τον Μονεγάσκο ακριβώς πίσω του. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε στην 3η θέση, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Εστεμπάν Οκόν, Λάντο Νόρις, Πιέρ Γκασλί, Κέβιν Μάγκνουσεμ και Λούις Χάμιλτον.Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Αυστραλίας στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ στη Μελβούρνη, το 3ήμερο 8-10 Απριλίου.