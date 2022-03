Αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Δείτε το πρόγραμμα του Σαββάτου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Γκραν Πρι του Κατάρ, αγγλικό πρωτάθλημα και το Ηρακλής - ΠΑΟΚ στη Basket League περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σημερινό πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων.Δείτε αναλυτικά:COSMOTE Sport 5 10:20Grand Prix of Qatar - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3Moto 3COSMOTE Sport 5 11:15Grand Prix of Qatar - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3Moto 2COSMOTE Sport 9 12:00Γαλατάσαραϊ - ΓκαζιαντέπΤούρκικο πρωτάθλημα μπάσκετCOSMOTE Sport 5 12:10Grand Prix of Qatar - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3Moto GPΕΡΤ3 12:30Play-offΧάντμπολCOSMOTE Sport 1 14:30Λέστερ - ΛιντςΑγγλικό ΠρωτάθλημαΕΡΤ3 14:45Ιεράπετρα ΟΦ - ΛεβαδειακόςSuper League 2COSMOTE Sport 2 16:00Ουντινέζε - ΣαμπντόριαΙταλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 5 16:15Grand Prix of Qatar - Ελεύθερα Δοκιμαστικά 4Moto GPCOSMOTE Sport 4 17:00Νόριτς - ΜπρέντφορντΑγγλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 9 17:00Άστον Βίλα - ΣαουθάμπτονΑγγλικό ΠρωτάθλημαΕΡΤ3 17:00Κολοσσός H Hotels - ΆρηςBasket LeagueCOSMOTE Sport 8 17:00Γουλβς - Κρίσταλ ΠάλαςΑγγλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 7 17:00Νιούκαστλ - ΜπράιτονΑγγλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 3 17:00Μπέρνλι - ΤσέλσιΑγγλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 2 19:00Ρόμα - ΑταλάνταΙταλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 1 19:30Λίβερπουλ - Γουέστ ΧαμΑγγλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 3 20:00Πορτιμονένσε - ΜπενφίκαΠορτογαλικό ΠρωτάθλημαΕΡΤ3 20:00Ηρακλής - ΠΑΟΚBasket LeagueCOSMOTE Sport 7 21:45Βαλένθια - ΜπαρτσελόναΙσπανικό πρωτάθλημα μπάσκετCOSMOTE Sport 2 21:45Κάλιαρι - ΛάτσιοΙταλικό ΠρωτάθλημαCOSMOTE Sport 3 22:30Σπόρτινγκ Λισαβόνας - ΑρούκαΠορτογαλικό Πρωτάθλημα