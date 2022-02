Τελικός με Ναδάλ ή Μεντβέντεφ για τον Τσιτσιπά στο Ακαπούλκο

Estos son los enfrentamientos que tendrá el Top 5 en el #AMT2022 | #NewBeginnings 🔥



[1] 🇷🇺Medvedev vs Paire 🇫🇷

[2] 🇩🇪 Zverev vs Brooksby 🇺🇸

[3] 🇬🇷Tsitsipas vs Djere 🇷🇸

[4] 🇪🇸 Nadal vs Opelka 🇺🇸

[5] 🇮🇹 Berrettini vs Paul 🇺🇸