Super League 1, Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0: Ασταμάτητος για τα play offs

Μ' έναν ασταμάτητο Ριέρα, ο Αστέρας... έσβησε από το 3' τις όποιες ελπίδες του ΠΑΣ Γιάννινα για να πάρει κάτι απ' αυτό το ματς. Ο Ισπανός, σκόραρε δύο γκολ (3' και 35') κι έδωσε στους Αρκάδες μία τεράστια νίκη ανεβάζοντας την ομάδα του στην 4η θέση με 32 βαθμούς.Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα ακολουθούν με 30 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες πηγαίνουν το Σαββατοκύριακο στη Λαμία και στη συνέχεια υποδέχονται τον Ιωνικό στο Κολοκοτρώνης.Ετσι ξεκίνησανΟ Μίλαν Ράσταβατς δεν συνηθίζει σε αλλαγές στο σχήμα του. Συνηθίζει όμως σε αλλαγές προσώπων. Αυτό έκανε και κόντρα στον ΠΑΣ, όπου παρέταξε την ομάδα του με τους Τσιφτσή στο τέρμα, Καρμόνα, Χριστόπουλος, Καστάνιο, Αλβαρες στην άμυνα (από αριστερά προς τα δεξιά), Σανταφέ (επέστρεψε στην 11άδα μετά την αρθροσκόπηση που είχε υποβληθεί), Βαλιέντε ήταν στον άξονα και ο Μπαράλες είναι στην κορυφή της επίθεσης με τους Ριέρα - Σίτο στα άκρα και τον Σόνι από πίσω σε πιο ελεύθερο ρόλο.Από την άλλη, ο Μεταξάς,. σε 4-4-2 παρέταξε την ομάδα του με τους Λοντίγκιν στο τέρμα και τους Σάλιακα, Εραμούσπε, Κάργα και Πίρσμαν στην άμυνα. Στον άξονα (από δεξιά προς τα αριστερά) ήταν οι Οικονομόπουλος, Καραχάλιος, Στάνκο, Λιάσος, Μεντόσα και Μορέιρα.Κυνικός με ηγέτη τον ΡιέραΟ Ριέρα ήταν το πρόσωπο κλειδί και σ' αυτό το ματς. Ο Ισπανός, που ήταν ο MVP στη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με το πέναλτι που πήρε από τον Σάντσες, σκόραρε και τα δύο γκολ του πρώτου ημιχρόνου που εν πολλοίς έκριναν και το ματς.Μόλις στο 3' ο Ισπανός, έπιασε το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και ο Λοντίγκιν δεν μπορούσε να αντιδράσει με τη μπάλα να καταλήγει στην αριστερή του γωνία.Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά χωρίς ουσία. Οι γηπεδούχοι είχαν κλείσει σωστά τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν σε καμία περίπτωση την ομάδα του Μεταξά να γίνουν απειλητικοί.Το 2-0 θα μπορούσε, πάντως, να έρθει στο 21' όταν ο Βαλιέντε όντας ολομόναχος αιφνιδιάστηκε και δεν κατάφερε από κοντά να κάνει το 2-0, βάζοντας το κεφάλι του απλά στην πορεία της μπάλας.Από το 33' μέχρι το 35', ο ΠΑΣ είχε δύο σουτ αλλά κανένα απ' αυτά δεν έκαναν τον Τσιφτσή να ανησυχήσει. Το 2-0 ήρθε και πάλι από τον Ριέρα στο 35'. Η κιτρινομπλέ άμυνα απομάκρυνε με στόχο τον Μπαράλες, o Eραμούσπε έκανε γκάφα,ο Ριέρα του πήρε τη μπάλα ο οποίος απέναντι από τον Λοντίγκιν δεν έκανε λάθος και έγραψε το 2-0.Σε 2 τελικές, ο Αστέρας είχε 2 γκολ με τον Ριέρα να αποδεικνύει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση!Το ημίχρονο βρήκε τους Αρκάδες να είναι 2-0 μπροστά στο σκορ με τον Τσιφτσή να βοηθάει σ' αυτό καθώς στο 39' ο νεαρός τερματοφύλακας έκανε εξαιρετική απόκρουση στο σουτ του Μορέιρα.Σωστή διαχείριση, καμία αντίδραση από τον ΠΑΣΣτο δεύτερο μέρος,ο ΠΑΣ Γιάννινα προσπαθούσε και πάλι ανούσια να γίνει απειλητικός. Ο Αστέρας, είχε κοντά τις γραμμές του, εξουδετέρωσε τα δυνατά όπλα των φιλοξενούμενων και «κλείδωσε» το ματς .Το... σκάκι κι η διαχείριση από τον Ράσταβατς ξεκίνησαν νωρίς. Ο Ιγκλέσιας μπήκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς ο Σέρβος δεν ήθελε να επιβαρύνει τον Σανταφέ - έτσι έβαλε στη θέση του τον Ιγκλέσιας. Στη συνέχεια, πέρασε στοματς κι ο Κρέσπι αντί του Σίτο (αναγκαστική αλλαγή). Κι αυτός έδωσε αρκετά πολύτιμα τρεξίματα, βοηθώντας στο τακτικό κομμάτι.Οι Λέο Τίλικα και Καπίγια στο 74' πέρασαν στο ματς αντί των Σόνι και Ριέρα, με το ροτέισον των Αρκάδων να ακολουθείται με ευλαβική συνέπεια.Η εικόνα του δεύτερου 45λεπτου ήταν βαρετή. Τα πάντα είχαν τελειώσει από το πρώτο μέρος. Οι παίκτες του ΠΑΣ δεν έδειξαν να πιστεύουν στην ανατροπή, κατέθεσαν τα όπλα ενώ η ομάδα της Τρίπολης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι... μανούλα στο να επιβάλει το παιχνίδι της, εκμεταλλευόμενη τα... δώρα του αντιπάλου της.MAN OF THE MATCH: Χωρίς καμία αμφιβολία ο Άντριαν Ριέρα, ο οποίος σε δύο φάσεις, σκόραρε δύο φορές και καθάρισε το ματς δίνοντας στην ομάδα του... εξάποντο. Καθώς δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί που δίνει στην ομάδα του, αλλά βάζει τον σημερινό αντίπαλο δύο βαθμούς από κάτω.ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Τσιφτσής δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά. Όμως, στη μοναδική πολύ καλή στιγμή του ΠΑΣ ήταν «παρών» λέγοντας «όχι» στον Μορέιρα στη φάση που θα μπορούσε να βάλει την ομάδα της Ηπείρου στο παιχνίδι. Από τον ΠΑΣ προσπάθησε ο Σάλιακας να φτιάξει παιχνίδι από τα δεξιά, ενώ κι ο Μορέιρα πήρε πρωτοβουλίες χωρίς όμως να έχουν αποτέλεσμα.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Περέα δεν φάνηκε σε καμία στιγμή του αγώνα και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να διεκδικήσει κάτι απ' αυτό το τόσο σημαντικό ματς.Η ΓΚΑΦΑ: Ο Εραμούσπε στο 35' κάνει το λάθος του αγώνα, δίνει το δικαίωμα στον Ριέρα να κλέψει και να κάνει το 2-0 απέναντι από τον Λοντίγκιν και να... κόψει τα πόδια των συμπαικτών του από το πρώτο ημίχρονο.ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Αγγελος Αγγελάκης πέρασε απαρατήρητος, δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: O Aστέρας είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του 2022 στη Super League. Οι Αρκάδες σε 5 ματς έχουν κάνει το απόλυτο, έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς (έχουν ως εκκρεμότητα το ματς με τον Ολυμπιακό) και φουλάρουν για δεύτερη σερί σεζόν για τα play off. Πλέον η ομάδα του Ράσταβατς είναι στην 4η θέση με 32 βαθμούς και έχει πίσω της Παναθηναϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα (30 β.).