Λεονάρντο: «Κλείσαμε τον Μέσι μέσα σε τρεις μέρες και δεν το πιστεύαμε» (Βίντεο)

🚨 #Leonardo sur #Messi



"Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et #Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. On ne l'a pas pris pour faire le show à chaque match." pic.twitter.com/sg1F7hXT0S