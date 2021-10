Ιδανική πρεμιέρα για Τσιτσιπά στο Indian Wells: Νίκησε με 2-0 σετ τον Μαρτίνεθ - Δείτε βίντεο

Special 👌@PedroMPortero bombs the backhand from way behind the Indian Wells sign. #BNPPO21 pic.twitter.com/f7iVoal78t — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2021

Στον 3ο γύρο τουγια πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε οΟ κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου απέκλεισε σε 1.34' στον 2ο γύρο στην Καλιφόρνια με 6-2,6-4 τον Ισπανόκαι θα παίξει στους ¨32" με τον ΙταλόΑυτή ήταν μόλις η 2η νίκη του στο Indian Wells, σε 3 συμμετοχές, και η 52η στο 2021 επίδοση που τον φέρνει στην 1η θέση στο Tour.Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει 3 μπρέικ πόιντ μόλις στο 2ο γκέιμ αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα τα σβήσει. Ο Έλληνας θα φτάσει και σε 4ο και μετά από 12' θα το κλείσει με μπρέικ για το 2-0!Ο 23χρονος θα κλείσει με άσο το 3ο γκέιμ για το 3-0 και ο Ισπανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 3-1.Το 6ο γκέιμ είναι για τον Μαρτίνεθ (4-2) αλλά με love service game ο Έλληνας θα φτάσει στο 5-2.Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το 1ο σετ στο 6-2 σε 44'.Ο Έλληνας έχει 11 winners και 3 αβίαστα και ο Ισπανός 11 winners και 14 αβίαστα εκ των οποίων τα 3 είναι διπλά σφάλματα.Στο 2ο σετ ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα αιφνιδιάσει και θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0). Θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 2-0 όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game μειώνει σε 2-1.Με άνεση θα φτάσει στο 3-1 ο τενίστας από την Βαλένθια.Ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για να μιεώσει σε 3-2 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο.Θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-3 και θα το υπερασπιστεί με το σερβίς του για το 4-3 αφού "τρέχει" ένα σερί 3-0. Νέο μπρέικ πόιντ για τον Στέφανο αλλά θα το σβήσει ο Πέδρο και θα ισοφαρίσει σε 4-4.Προβάδισμα ξανά για τον Έλληνα με 5-4 και με μπρέικ θα τελειώσει το σετ (6-4) και το παιχνίδι.