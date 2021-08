Μάρεϊ-Τσιτσιπάς: Ο «βετεράνος» απέναντι στο «νέο αίμα» στο US Open

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ραντεβού με την ιστορία θα έχει το βράδυ της Δευτέρας (21:00) o Στέφανος Τσιτσιπάς.Στο "Arthur Ashe" της Νέας Υόρκης θα συναντήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τονστον 1ο γύρο του US Open 2021.Αν και ο Έλληνας τενίστας είναι 4 χρόνια στο Tour δεν έχει παίξει ξανά με τον Βρετανό και το ζευγάρι τους σίγουρα είναι το πιο ενδιαφέρον στoν 1ο γύρο του US Open.Ο Άντι Μάρεϊ που είναι στο Νο114 κόσμου θα συμμετάσχει για 15η φορά στο US Open και δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε πρεμιέρα.Το 2012 κατέκτησε τον τίτλο κερδίζοντας στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ το 2008 ηττήθηκε στον τελικό από τον Ρότζερ Φέντερερ.Στο US Open έχει ρεκόρ 46-13. Στέφανος Τσιτσιπάς που είναι στο Νο3 κόσμου θα συμμετάσχει στο US Open για 4 συνεχόμενη χρονιά και έχει 3 νίκες και 3 ήττες.Δυο φορές έχει αποκλειστεί από Ρώσους, τον Μεντβέντεφ (2018, 2oς), τον Ρούμπλεφ (2019, 1ος) ενώ το 2020 έφτασε στον 3ο γύρο και "αυτοκτόνησε" απέναντι στον Μπόρνα Τσόριτς.O 3oς γύρος είναι το ρεκόρ του στο US Open, όταν στο Roland Garros έχει φτάσει στον τελικό, στο Wimbledon στον 4ο γύρο και στο Australian Open στον ημιτελικό.Ο Άντι Μάρεϊ έχει μόλις 10 παιχνίδια στο 2021 και 5-5 νίκες. Από την άλλη ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ρεκόρ 48-14 και τις περισσότερες νίκες στον κόσμο.Ο Έλληνας ανέβηκε πρόσφατα στο Νο3 κόσμου και για πρώτη φορά θα συμμετάσχει ως Νο3 σε Grand Slam. Φέτος έχει 2 τίτλους και ο Βρετανός δεν έχει κερδίσει κάποιον.Ο Άντι Μάρεϊ είναι γεννημένος το 1987, είναι Σκοτσέζος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς το 1998 στη Βουλιαγμένη.Ο Μάρεϊ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω τραυματισμού με δάκρυα στα μάτια τον Ιανουάριο του 2019 αλλά επέστρεψε για να παίξει διπλό μικτό με την Σερένα Ουίλιαμς στο Wimbledon.Το 2020 και το 2021 έχει παίξει μόλις σε 3 Grand Slam. Στο Roland Garros 2020 αποκλείστηκε στον 1ο γύρο, στο US Open 2020 στον 2ο και στο Wimbledon 2021 στον 3ο.Στην καριέρα του έχει υποφέρει από τραυματισμούς και έχει περάσει πολλές φορές την πόρτα του χειρουργείου και πλέον παίζει για το παιχνίδι και όχι για την διάκριση αν και είναι στην ηλικία του Τζόκοβιτς.Είναι ο μοναδικός τενίστας από το 2004 έως σήμερα που έχει ανέβει στο Νο1 κόσμου εκτός από τους Big-3. Τα κατάφερε το 2016 και έμεινε εκεί για 41 εβδομάδες.Έχει παίξει σε 11 τελικούς Grand Slam και έχει κερδίσει 2 Wimbledon και 1 US Open.Το 2012 και το 2016 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ συμμετείχε και το 2021 αλλά αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού και έπαιξε στο διπλό.Συνολικά ο Σκοτσέζος με το τρομερό χιούμορ και τα 4 παιδιά έχει 46 τίτλους καριέρας ενώ από prize money έχει εισπράξει 62,009,732 δολάρια και είναι 4ος στη σχετική λίστα.Έχει 681 νίκες και 205 ήττες. Καλύτερη επιφάνεια το η σκληρή όπου έχει κερδίσει 34 τίτλους.