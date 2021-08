Τσιμίκας: «Πολύ κουλ ο Κλοπ, ελπίζω να μπορέσω να φέρω τον αδερφό μου στο Άνφιλντ»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cdv4ibgoj5rl-sf)





Συνέντευξη στην Cosmote TV έδωσε, που μίλησε για το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει κάνει τη φετινή σεζόν με τη Λίβερπουλ, το επερχόμενο ματς με την Τσέλσι αλλά και τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει την πρώτη του χρονιά στην Αγγλία.Μεταξύ άλλων, ο διεθνής μέσος ανέφερε:«Χαίρομαι πολύ γι' αυτά που έχω πετύχει στα δύο τελευταία ματς, μου δίνουν έξτρα κίνητρο.Απίστευτη εμπειρία να παίζεις στο Άνφιλντ, ο αδερφός μου είναι μεγάλος οπαδός της Λίβερπουλ, μικρός συνέχεια το τραγουδούσε το "You 'll never walk alone", ελπίζω να μπορέσω να τον φέρω όταν χαλαρώσουν τα μέτρα, είναι κάτι ξεχωριστό.Πολύ κουλ, πολύ καλός άνθρωπος, θέλει το καλό μου και προσπαθεί να με βοηθήσει σε πράγματα που μου έλειπαν τον προηγούμενο χρόνο.Την προηγούμενη χρονιά δεν ξεκουράστηκα καθόλου, αυτό δεν με βοήθησε. Μετά είχα κορωνοϊό, τραυματισμούς, ουσιαστικά το δεύτερο εξάμηνο άρχισα να προπονούμαι κανονικά.Πολλή παρέακαι Σακίρι, που έφυγε, όλοι γενικά είναι πολύ φιλικοί.Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ήμασταν δίχως στόπερ, ήταν και για μένα δύσκολο. Φέτος ξεκουράστηκε, έκανα μετά φουλ προετοιμασία, αφομοίωσα τα πάντα στο τακτικό κομμάτι κι ένιωσα πιο σίγουρος και πιο έτοιμος.Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, θέλουμε να κερδίσουμε και θα το δείξουμε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο πως εμείς το θέλουμε πιο πολύ. Ειλικρινά μόνο ο προπονητής ξέρει αν θα παίξω και κόντρα στην Τσέλσι. Αυτός παίρνει πάντα τις αποφάσεις. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς που όλοι μας το περιμένουμε πώς και πώς.Θέλουμε πάρα πολύ να νικήσουμε και να δείξουμε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει στην προετοιμασία. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».