Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν σε δύο ματς όλη τη σεζόν!

Το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, αποκλειστικά από το Vodafone TV





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα πράγματα για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολα. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ΑΕΚ και του Άρη, καθώς και τον «υποβιβασμό» του Ολυμπιακού στα play off του Europa League, έπειτα από την ήττα στα πέναλτι από τη Λουντογκόρετς, η χώρα μας βρίσκεται στην 20η θέση της κατάταξης της UEFA και κινδυνεύει να βρεθεί 21η. Τα πράγματα είναι δύσκολα για το μέλλον των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των επόμενων χρόνων, επομένως οι «μάχες» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έχουν πολύ μεγάλη σημασία τόσο για τους δύο συλλόγους, όσο και για τη βαθμολογία της Ελλάδας.Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Πέμπτη (19/08) τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 22.00, στον πρώτο αγώνα των play off του Champions League και οι «ασπρόμαυροι» τη Ριέκα στις 21.00, στην αντίστοιχη φάση του Europa Conference League.Ο αποκλεισμός από τη Λουντογκόρετς έφερε έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο οποίος έφτασε σε ανώτατο επίπεδο και γνωστοποιήθηκε στους ποδοσφαιριστές με την επίσκεψη του ισχυρού άνδρα του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, η είσοδος στους ομίλους του Europa League είναι πλέον μονόδρομος, με τους «ερυθρόλευκους» να μην αρκούνται απλά στη συμμετοχή, αλλά να θέλουν να προχωρήσουν.Ο Πέντρο Μαρτίνς προσανατολίζεται στην αλλαγή σχηματισμού ενόψει του πρώτου αγώνα με την Σλόβαν Μπρατισλάβας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το 4-3-3 μοιάζει ως η πιθανότερη διάταξη, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα πρόσωπα. Ενδέχεται αυτές να περιλαμβάνουν… τη μισή ομάδα! Οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν με την αμυντική τους λειτουργία και είναι δεδομένο ότι ο Πορτογάλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μπα, που αποβλήθηκε, αλλά και στον Σεμέδο, που έχει τεθεί εκτός πλάνου και είναι πολύ πιθανόν να πωληθεί σε ομάδα του εξωτερικού.Τα μεταγραφικά σενάρια για την ενίσχυση της άμυνας έχουν φουντώσει, με τον Μανωλά στο επίκεντρο, όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει στα ματς με τη Σλόβαν να βρει λύση εκ των έσω και να «μπαλώσει» τα κενά που έδειξε στα δύο ματς με τη Λουντογκόρετς. Το μηδέν παθητικό είναι το πρώτο ζητούμενο. Oι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί ξανά το 2009 και οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με το ίδιο σκορ τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας: 2-0. Αν καταφέρουν να το επαναλάβουν, θα βρεθούν με το... ενάμιση πόδι στους ομίλους.Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι Σλοβάκοι έχουν αγωνιστικό ρυθμό, καθώς το πρωτάθλημα της χώρας τους διεξάγεται κανονικά, ενώ στη σύνθεσή τους έχουν έναν... παλιό γνωστό στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Βλάντιμιρ Βάις, που είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2013/14 στο Λιμάνι και θέλει να αποδείξει στην παλιά του ομάδα την αξία του!Ο Ρασβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στην Τούμπα και οι «ασπρόμαυροι» ευελπιστούν μαζί του να επιστρέψουν και οι καλύτερες μέρες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να κάνει ούτε ήττα. Ο Τζόλης αποτελεί παρελθόν, καθώς πωλήθηκε στη Νόριτς για το ποσό-ρεκόρ των 12 εκατομμυρίων, ο Νέλσον Ολιβέιρα τραυματίστηκε και ο «δικέφαλος» βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη του για το κέντρο της επίθεσης. Ωστόσο, έχει αποδείξει πως έχει τις λύσεις για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ριέκα και να βρεθεί στους ομίλους του Europa Conference League, παρότι ο βαθμός δυσκολίας είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον προηγούμενο γύρο και την αναμέτρηση με την Μποέμιανς.Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ήταν εκείνος που πήρε πάνω του την πρόκριση απέναντι στους Ιρλανδούς, έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ στο τελικό 2-0, το οποίο και οδήγησε την ομάδα του στα πλέι οφ. Είναι δεδομένο πως μια αντίστοιχη εμφάνιση, θα κάνει ευκολότερο το έργο των συμπαικτών του. Τη θέση των Τζόλη και Ολιβέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα του Λουτσέσκου πήραν ο Ντόουγκλας Αουγκούστο, που ήταν τραυματίας και ο Λάζαρος Λάμπρου. Εκτός αποστολής είναι και ο τραυματίας Ίνγκι Ίνγκασον. O Ρουμάνος προπονητής έριξε το βάρος στην τακτική για την προετοιμασία του αγώνα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και τις στημένες φάσεις, ενώ ζήτησε γρήγορο γκολ.Η Ριέκα, η οποία μετρούσε δύο νίκες στο κροατικό πρωτάθλημα, έχασε 1-0 από την Όσιγιεκ, τέσσερις μέρες πριν την αναμέτρηση της Τούμπας και ο Κροάτης πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αντόνιο Τσόλακ, έχρισε τους «ασπρόμαυρους» φαβορί για την πρόκριση. Παρόλα αυτά, η Ριέκα διαθέτει επικίνδυνους ποδοσφαιριστές, όπως ο Μούριτς και έχει δείξει ότι μπορεί να σημειώσει αρκετά γκολ. Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια σε Ευρώπη και πρωτάθλημα είχαν γκολ/γκολ, ενώ τα δύο εξ αυτών over 4.5 τέρματα!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ| Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι