Champions League: Με τον νικητή του ζευγαριού Μούρα-Λουντογκόρετς ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο

, ο οποίος μπήκε ως ισχυρός στην κλήρωση, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μούρα (Σλοβενία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, σε περίπτωση βέβαια που ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της Νέφτσι Μπακού.Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 3-4 Αυγούστου και 10-11 του ίδιου μήνα.Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός στον β' προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει τη Νέφτσι στις 21 Ιουλίου (22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στις 28/07 (20:00) στο Μπακού.Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει απέναντι στην Νέφτσι τότε ο Ολυμπιακός θα πάρει μέρος στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το μεσημέρι της Δευτέρας (19/07, 15:00) θα μάθει τον πιθανό αντίπαλό του.Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) vs Μούρα (Σλοβενία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Κλουζ (Ρουμανία) vs Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ομόνοια (Κύπρος) vs Λέγκια (Πολωνία) - Φλόρα (Εσθονία)