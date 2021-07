COSMOTE εναντίον NOVA: Τηλεοπτικό «ντέρμπι» για τα εκατομμύρια του ποδοσφαίρου

Νίκος Σταθόπουλος NOVA

Η εξαγορά της NOVA από τη United Group, η οποία ελέγχεται από το γνωστό fund BC Partners, σηματοδότησε την αντεπίθεση του ομίλου και άλλαξε τα δεδομένα.Ενας παλιός ποδοσφαιρικός μύθος θέλει μία από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες του αθλήματος στην Ελλάδα να μυεί τους νέους αθλητές στα μυστικά του ποδοσφαίρου με την εξής ερώτηση: Τι έχει μέσα η μπάλα; Οι περισσότεροι φυσικά απαντούσαν «τίποτα» ή «αέρα». Τότε ο προπονητής με μια αφοπλιστική -πλην βαθύτατα φιλοσοφημένη- απάντηση, που θα μπορούσε να είχε ξεπηδήσει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του Μένη Κουμανταρέα, «Η φανέλα με το εννιά», έλεγε: «Η μπάλα έχει μέσα δόξα και χρήμα».Στην περίπτωση του ΟΤΕ και της NOVA, των δύο μεγάλων ανταγωνιστών της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, η μπάλα ίσως να μην κρύβει δόξα, αλλά χρήμα έχει και μετριέται σε πολλά εκατομμύρια. Τόσα ώστε να αναγκάσει τους δύο μεγάλους ανταγωνιστές να ανοίξουν για τα καλά τα ταμεία τους προκειμένου να κονταροχτυπηθούν για να αποκτήσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των πιο δημοφιλών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων - και όχι μόνο. Champions και UEFA League,, Bundesliga, Primera Division, Serie A, ΝΒΑ, Euroleague, τα Grand Slams και οι μεγάλες διοργανώσεις στο τένις, Μoto GP και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα, το πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των δύο τηλεοπτικών παρόχων είναι ανεξάντλητο.Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η κόντρα τους έχει ενταθεί, καθώς μετά την εξαγορά της NOVA από τη United Group, η οποία ανήκει στο γνωστό βρετανικό fund BC Partners, η πλευρά της Κάντζας έχει σημάνει αντεπίθεση. Οι... διαθέσεις του νέου ιδιοκτήτη της NOVA φάνηκαν ήδη από τα τέλη του 2020, στον διαγωνισμό για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων UEFA Leagues (, Europa League και Europa Conference League) για την τριετία 2021-2024. H NOVA σήκωσε πολύ ψηλά τον πήχη, αναγκάζοντας τον OTE (COSMOTE ΤV) να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κρατήσει τα δικαιώματα των πιο δημοφιλών διασυλλογικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων στον πλανήτη. Λέγεται ότι η προσφορά της στον διαγωνισμό της TEAM Marketing για λογαριασμό της UEFA έφτασε στα 100 εκατ. για την τριετία, ενώ και το MEGA, προσφέροντας πάνω από 15 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε το καλύτερο ματς της Τετάρτης, τους τελικούς των διοργανώσεων και στιγμιότυπα των αγώνων.Ολοι περίμεναν την επόμενη μεγάλη κόντρα, αυτή τη φορά για τα δικαιώματα του αγγλικού πρωταθλήματος, τα οποία μέχρι και το 2022 έχει η COSMOTE TV. Η Premier League, το καλύτερο, πιο εμπορικό και... ακριβότερο πρωτάθλημα διεθνώς, έχει φανατικό κοινό στην Ελλάδα αποτελώντας συγχρόνως ένα εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν που φέρνει συνδρομητές, διαφημιστικά έσοδα και κύρος.. Οπως προκύπτει, δεν πλειοδότησε κανείς από τους δύο Ελληνες διεκδικητές, αντίθετα τα δικαιώματα για την ευρύτερη περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα αποκτήθηκαν από διεθνές media agency (IMG), που με τη σειρά του θα διαπραγματευτεί με τους τοπικούς τηλεοπτικούς παρόχους. Ηδη γίνονται συζητήσεις με τη United Group, τη μητρική της NOVΑ, που διαθέτει κανάλια σε Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο, ως μέρος μιας κεντρικής συμφωνίας.Η αντίδραση από πλευράς OTE ήταν άμεση. Ενεργοποίησε ένα ισχυρό plan B, αυτό της διεκδίκησης των αγώνων της ελληνικής Super League. Ο δρόμος πρακτικά ήταν ανοιχτός, αφού οι επικεφαλής της ΝΟVA είχαν διαμηνύσει στις ελληνικές ομάδες ότι η περυσινή επένδυσή τους για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε αποδώσει ούτε οικονομικά, ούτε σε επίπεδο αύξησης συνδρομητών και ότι η νέα προσφορά θα ήταν χαμηλότερη.Παρότι ο ΟΤΕ μέχρι πρότινος δεν έδειχνε διατεθειμένος να παίξει μπάλα στα γήπεδα της, τα νέα δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί, επιτάχυναν τις εξελίξεις και έτσι η COSMOTE TV την περίοδο αυτή οριστικοποιεί τις πρώτες συμφωνίες, αρχικά με τις μεγάλες ομάδες.Οι πληροφορίες θέλουν να απομένουν λεπτομέρειες για συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ εμφανίζεται να είναι επίσης πολύ κοντά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με Λαμία, Παναιτωλικό, ΟΦΗ, Ιωνικό, Απόλλωνα, Βόλο και άλλες ομάδες. Η NOVA, που την περυσινή αγωνιστική περίοδο μετέδωσε όλους τους αγώνες της Super League, είχε έρθει σε ανεξάρτητες συμφωνίες με τις ΠΑΕ. Οι συμφωνίες αυτές για το προσεχές πρωτάθλημα δεσμεύουν μόνο τρεις ομάδες, τον Αρη, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για deal της NOVA με τον Ολυμπιακό, με τη διαφημιστική προβολή του καναλιού της Κάντζας να είναι ήδη πολύ έντονη στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπως φάνηκε και στο προ ημερών φιλικό με τον Αρη.Ολα δείχνουν λοιπόν ότι το πρωτάθλημα τηςγια την περίοδο 2021-2022 μπαίνει σε νέα τηλεοπτική εποχή καθώς θα μεταδίδεται από δύο συνδρομητικές πλατφόρμες, κάτι που αναγκαστικά θα οδηγήσει και σε μετακινήσεις συνδρομητών από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Μετακινήσεις που ίσως ενταθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς, καθώς η προ ετών συμφωνία που είχε κάνει η NOVA (ως Forthnet) με τις Vodafone και WIND, για να παίζουν τα κανάλια Novasports και στις δικές τους πλατφόρμες (στις Vodafone TV και Wind Vision αντίστοιχα), εκπνέει μέσα στους επόμενους μήνες. Αμφότερες οι πλατφόρμες υπολογίζεται πως έχουν περίπου 100.000 συνδρομητές, χωρίς να μπορεί πάντως να υπολογιστεί ποιοι εξ αυτών τις επέλεξαν με δέλεαρ το αθλητικό περιεχόμενο των Novasports.. Σε μια αγορά όπου περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν για συνδρομητική τηλεόραση (από τα χαμηλότερα ποσοστά διείσδυσης του Pay TV στην E.E.) και άλλες περίπου 400.000 είναι «πειρατικές» συνδέσεις, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής παρόχου είναι το περιεχόμενο, και, κυρίως, το αθλητικό. Αυτό εξηγεί και τον σφοδρό ανταγωνισμό που εκδηλώνεται τους τελευταίους μήνες και θα συνεχίσει να υπάρχει κάθε φορά που τα δικαιώματα κάποιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης βγαίνουν σε «δημοπρασία».Οπως εξηγούν έμπειρα στελέχη από τον χώρo των τηλεοπτικών media, δεν είναι μόνο ποια ομάδα υποστηρίζει στην Ελλάδα ο συνδρομητής-οπαδός, αλλά και ποιο άλλο πρωτάθλημα, διοργάνωση ή σπορ θέλει να παρακολουθεί. Ο ΟΤΕ με την COSMOTE TV και η Forthnet (που πλέον επισήμως χρησιμοποιεί την επωνυμία της πλατφόρμας της) με τη NOVA τα τελευταία χρόνια είχαν ρίξει πολύ χρήμα για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν στο τηλεοπτικό τους χαρτοφυλάκιο τις πιο εμπορικές αθλητικές διοργανώσεις του πλανήτη.Ενας χορός εκατομμυρίων για τα παγκόσμια αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα που μπορεί σε μεγέθη να μη φτάνει τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά για τη μικρή ελληνική αγορά τα ποσά που οι δύο εταιρείες δαπανούν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Και επειδή στις business τα λεφτά δεν περισσεύουν, ούτε μπορούν να πέφτουν σε βαρέλια χωρίς πάτο, οι δύο ανταγωνιστές αξιοποιούν όλες τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το τηλεοπτικό τους προϊόν.Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι σχέσεις των δύο ανταγωνιστών σπάνια γνώρισαν περιόδους ηρεμίας. Τα τελευταία χρόνια η Forthnet (νυν NOVA) λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε είχε χάσει τον βηματισμό της και, για να χρησιμοποιηθεί μια ποδοσφαιρική ομολογία, «έπαιζε κατενάτσιο».Η COSMOTE TV μεγάλωνε ταχύτατα, με τον επικεφαλής του ΟΤΕ Μιχάλη Τσαμάζ να δίνει όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη της συνδρομητικής πλατφόρμας του Ομίλου. Το 2012 ήταν μια χρονιά καμπής, με την COSMOTE TV να κερδίζει από τον αντίπαλό της τα δικαιώματα για το αγγλικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια πήρε το Champions League αλλά και το ΝΒΑ, απέκτησε υπερσύγχρονα στούντιο με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες της. Το business unit του Ομίλου ΟΤΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Μιχαλάκη, Executive Director της COSMOTE TV, αύξανε διαρκώς τη διαφορά από τον ανταγωνιστή της, προσφέροντας αποκλειστικό premium περιεχόμενο μέσα από 15 κανάλια (Cinema, Sport, History) μέσω δορυφορικής, IPTV και OTT πρόσβασης.Στον αντίποδα, ο Πάνος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της Forthnet (ΝΟVA) μέχρι τα τέλη του 2020, επιχειρούσε με κάθε τρόπο να κρατήσει τα κεκτημένα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η ΝΟVA, παρά τις απώλειες ορισμένων αθλητικών διοργανώσεων, πρωταθλημάτων και ομάδων (που έκανα τις δικές τους... TV), κατάφερε να κρατήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και την εξαιρετικά δημοφιλή (λόγω Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού) Euroleague. Ειδικά για την τελευταία υπήρξαν δύο φορές προσπάθειες να... μετακινηθεί προς Μαρούσι. Για αρκετό καιρό υπήρχε μια διαμορφωμένη ισορροπία δυνάμεων, με την COSMOTE TV να έχει αυξήσει αισθητά τους συνδρομητές της και να παίρνει την πρωτιά από τη NOVA, που όμως εμφάνιζε ισχυρά αποθέματα αντοχών.Ολα αυτά, όμως, άλλαξαν τον Απρίλιο του 2020, όταν η BC Partners και ο Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner της γνωστής βρετανικής επενδυτικής εταιρείας που σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 33 δισ. ευρώ, κλείδωσαν τη συμφωνία για την απόκτηση της Forthnet, την οποία οι πιστώτριες τράπεζες είχαν βγάλει προς πώληση. Η πρόταση της BC Partners, μέσω της United Group την οποία το fund είχε αποκτήσει έναν χρόνο νωρίτερα, επικράτησε των άλλων δύο που κατατέθηκαν, της Duet Capital και του Ομίλου Antenna, καθώς αξιολογήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα για τις τράπεζες αλλά και για την επόμενη μέρα της Forthnet.Αρχικά υπήρξαν ερωτήματα στην αγορά για τον χρόνο που θα απαιτούνταν προκειμένου να υλοποιηθεί to turn around της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας αλλά και για τα απαραίτητα κεφάλαια από πλευράς BC Partners. Οσοι όμως γνώριζαν, καταλάβαιναν πως ήταν απλώς θέμα χρόνου να ξεδιπλωθούν οι συνέργειες από την ένταξη της Forthnet στον όμιλο της United Group και η εταιρεία όχι απλώς να αλλάξει σελίδα, αλλά και να αρχίσει να κοιτάει ξανά στα ίσια τον ανταγωνισμό.Managing Director της BC Partners, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες private equity με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 35 δισ. ευρώ, ο Νίκος Σταθόπουλος θεωρείται ο άνθρωπος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών. Μέλος της BC Partners από το 2005, δια- θέτει πάνω από 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Προτού ανέβει στο άρμα της BC, υπήρξε partner στην Apax Partners στο Λονδίνο επί μια επταετία, δουλεύοντας πάνω σε μεγάλες συναλλαγές εξαγοράς σε όλη την Ευρώπη. Μία από αυτές ήταν και η ΤΙΜ Hellas, νυν Wind.Μέχρι σήμερα η BC Partners έχει επενδύσει στην Ελλάδα κεφάλαια 4 δισ. ευρώ μέσω διάφορων επιχειρηματικών συμφωνιών. Πριν από λιγο καιρό, μιλώντας στο, ο Σταθόπουλος είχε αναφέρει για την εξαγορά της Forthnet: «Με μια επένδυση από έναν όμιλο σαν εμάς, η Forthnet θα απαλλαγεί από χρέη 350 εκατ. ευρώ και θα ενισχυθεί με νέα κεφάλαια για ανάπτυξη. Η στρατηγική μας μέσω της United Group προβλέπει τη βελτίωση και ενίσχυση του τηλεοπτικού περιεχομένου, την αύξηση των συνδρομητών και την υλοποίηση επενδύσεων στην κινητή τηλεφωνία και το Διαδίκτυο. Για μια εταιρεία όπως η Forthnet, το να διαθέτει έναν επενδυτή όπως η BC Partners, με τη διάθεση και τα κεφάλαια να τη βοηθήσει, θα την οδηγήσει εκεί που της αξίζει».Υπό τη διοίκηση του μακροβιότερου προέδρου του ΟΤΕ, ο άλλοτε κρατικός οργανισμός μετασχηματίστηκε σε σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας, έχοντας καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά και να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων. Μόνο την τελευταία δεκαετία, εν μέσω κρίσης, ο Ομιλος επένδυσε σχεδόν 5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας ένα εκτεταμένο πολυετές σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης.Βρίσκεται στον Ομιλο ΟΤΕ από το 2001, κατέχοντας σειρά θέσεων ευθύνης, επιβλέποντας την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου εκτός Ελλάδας και συνεισφέροντας στην εξυγίανση των διεθνών δραστηριοτήτων. Εχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε. στη Μεγάλη Βρετανία. Πριν από την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.Επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον Μιχάλη Τσαμάζ, η θητεία του οποίου στο τιμόνι του Οργανισμού ανανεώθηκε έως το 2023, είναι ο Ομιλος ΟΤΕ να αποτελέσει παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα και τηνΗ εξαγορά της Forthnet (NOVA) σηματοδότησε την είσοδο της United Group σε μία ακόμη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχοντας καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εξελιχθεί σε ισχυρό περιφερειακό παίκτη στην αγορά των telecoms. Μια αξιοσημείωτη πορεία για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα που ξεκίνησε το 2000 από τον Ντράγκαν Σόλακ, σημερινό πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της United Group. Αρχικά ως μια μικρή εταιρεία παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, η Serbia Broadband (SBB) πραγματοποίησε τα πρώτα σημαντικά της βήματα το 2004 όταν εξασφάλισε κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Τρία χρόνια μετά η SBB έχει αναπτυχθεί σημαντικά και πετυχαίνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Mid Europa Partners (MEP), η οποία αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό. Τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη της SBB επιταχύνθηκε και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων με εταιρείες όπως η Telemach Slovenia και η Telemach Bosnia το 2012 δημιουργείται ο όμιλος United Group.Γεννημένος τον Ιούλιο του 1964, ο Ντράγκαν Σόλακ αποτελεί τον ορισμό του Βαλκάνιου αυτοδημιούργητου επιχειρηματία. Η πτώση του σιδηρού παραπετάσματος και ο εναγκαλισμός των χωρών του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ με τη Δύση άνοιξαν ένα τεράστιο πεδίο επενδυτικών ευκαιριών στη Σερβία. Ο Σόλακ έγκαιρα διέβλεψε τις μεγάλες προοπτικές της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και στις αρχές του 2000 ίδρυσε μια μικρή εταιρεία συνδρομητικών που θα αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο του ομίλου που σήμερα είναι γνωστός ως United Group.Ο Σόλακ ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από το 2000 έως το 2008, όταν διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική καθοδήγηση στο United Group, ενώ διαθέτει ένα ευρύ πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Σερβία και σε άλλες χώρες. Θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους Σέρβους, με περιουσία που λέγεται ότι ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται πολυτελή ακίνητα, αεροπλάνα και συμμετοχές σε δεκάδες επιχειρήσεις. Η εμπλοκή του στα σερβικά media και την πολιτική κατά καιρούς έχει αποτελέσει πεδίο αντιπαραθέσεων, από τις οποίες μάλλον εκτονώνεται παίζοντας γκολφ, καθώς είναι επαγγελματίας παίκτης του αθλήματος και πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Γκολφ.Ορόσημο, ωστόσο, για τη μεγέθυνση του ομίλου ήταν η είσοδος το 2013 του επενδυτικού κολοσσού Kohlberg Kravis Roberts (KKR) στο μετοχικό κεφάλαιο της United. Η KKR ολοκλήρωσε τη διαδικασία της εξαγοράς τον Μάρτιο του 2014 και, παρότι δεν ανακοινώθηκε επισήμως το τίμημα, δημοσιεύματα της εποχής ανέβασαν την αξία της πώλησης στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ.Πέντε χρόνια μετά, έρχεται ένα ακόμη μεγάλο deal. Η KKR αποφασίζει να αποεπενδύσει και νέος αγοραστής είναι η BC Partners. Η συναλλαγή σε όρους enterprise value αναφέρθηκε ότι ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ. Λίγο αργότερα ακολουθεί η εξαγορά της Vivacom, του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στη Βουλγαρία.Σήμερα η United Group, που εδρεύει πλέον στην, δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και media στη ΝΑ Ευρώπη, σε Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία, Σλοβενία, Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, απασχολώντας πάνω από 12.500 εργαζομένους. Το 2020 πραγματοποίησε έσοδα 1,16 δισ. ευρώ, έναντι 741,8 εκατ. ευρώ το 2019, και προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία στα 481,3 εκατ., έναντι 315 εκατ. το 2019. Στο α’ τρίμηνο του 2021 η βουλγαρική Vivacom δημιούργησε το 29% των εσόδων του Ομίλου United και ακολούθησαν η Telemach Slovenia και η ελληνική NOVA επίσης με 14%, η SBB Serbia με 13% και η Telemach Croatia με 10%. Η Telemach BH και η Telemach Montenegro συμμετείχαν η καθεμία στα έσοδα του Ομίλου με ποσοστό μικρότερο από 5%. Η θυγατρική της United Group στα μέσα ενημέρωσης, η United Media συμμετείχε κατά 13% στα συνολικά τριμηνιαία έσοδα του Ομίλου. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα ενοποιημένα EBITDA του τριμήνου είχαν η Vivacom (34%), η SBB (17%), η United Media (14%) και η Telemach Slovenia (13%).Η United βρίσκεται εν μέσω της υλοποίησης ενός στρατηγικού επενδυτικού πλάνου τόσο σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όσο και στον χώρο των media. Στο πρόγραμμα των επενδύσεων περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων, όπως ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, το οποίο θα υποστηρίξει το λανσάρισμα ενός δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο δίκτυο θα επιτρέψει στη United να προσφέρει νέες υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 10 Gbps σε εκατομμύρια νέους οικιακούς και εταιρικούς χρήστες.Προ μηνών ο όμιλος επιτάχυνε το λανσάρισμα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 5G στη ΝΑ Ευρώπη, δαπανώντας 51,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση νέων συχνοτήτων για την Telemach Slovenia και 2,3 εκατ. ευρώ στις αντίστοιχες δημοπρασίες σε Σλοβενία και Βουλγαρία, ενώ στα τέλη του 2020 εισήλθε και στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Shoppster.com στη Σερβία και τη Σλοβενία.Στην Ελλάδα η United έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για την απόκτηση και την αναδιάρθρωση της NOVA. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του πενταετούς επενδυτικού της σχεδίου, μέχρι το τέλος του 2021 θα επενδυθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη NOVA βρίσκεται υπό ανάπτυξη, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι επικεφαλής του Ομίλου. «Αυτή είναι η αρχή μιας δυναμικής νέας εποχής για τη NOVA. Χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά καινοτομίας της εταιρείας και μεταμορφώνουμε τη NOVA σε έναν ισχυρό ανταγωνιστή στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και media, ενδυναμώνοντάς τη με τη σημαντική εμπειρία μας, την εξειδίκευση και το εκτόπισμά μας», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση της CEO της United Group Βικτορίγια Μπόκλαγκ.Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σε συστήματα πληροφορικής και τεχνολογικών υποδομών, σε πλατφόρμες (σύντομα έρχεται και στην Ελλάδα η πλατφόρμα ΕΟΝ της United Group), ενώ εξετάζονται σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο περιεχομένου και όχι μόνο. Ηδη υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία με τη ΔΕΗ προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών αξιοποιώντας το εναέριο δίκτυό της (πυλώνες), στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για είσοδο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.