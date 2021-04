Θρήνος στο αμερικανικό μπάσκετ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 19χρονος Τέρενς Κλαρκ του Κεντάκι - Δείτε βίντεο

I got the alert about an accident . 😔 RIP young king Terrence Clarke. pic.twitter.com/6tfVnRnDxG — MajoriAm (@iNetflixReview) April 23, 2021

Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του αμερικανικούη είδηση του θανάτου του. Σύμφωνα με τοο 19χρονος περιφερειακός σκοτώθηκε σεστοΟ Κλαρκ ο οποίος την Τετάρτη (21/4) υπέγραψε με την εταιρεία Klutch Sports, με στόχο το, όπως αναφέρει η αστυνομία τουστις 14:10 τοπική παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, εμβόλισε άλλο αυτοκίνητο, έπεσε σε κολώνα και στη συνέχεια σε μάντρα, ενώ δεν φορούσε τη ζώνη του με τον σωστό τρόπο.Εξέπνευσε στο ασθενοφόρο, με τη μητέρα του στο πλευρό του, πριν φτάσει από τη Λεωφόρο Γουινέκτα στο Νοσοκομείο Νόρθριτζ.Ο γεννημένος στη Βοστώνη περιφερειακός (2μ.01) είχε μόλις ολοκληρώσει προπόνηση, στην προσπάθειά του να αναρρώσει εγκαίρως από έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι που του επέτρεψε να παίξει σε ελάχιστους αγώνες στη μοναδική σεζόν της κολεγιακής του καριέρας (9.6 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε οκτώ αναμετρήσεις).Ο 19χρονος είχε ίνδαλμα τοντων Μπόστον Σέλτικς και δούλευε τα τελευταία καλοκαίρια μαζί του, ενώ διατηρούσε φιλικές σχέσεις και με αρκετούς ακόμη επαγγελματίες μπασκετμπολίστες (Τζέιλεν Μπράουν, Ντόνοβαν Μίτσελ). Αρκετές εκτιμήσεις τον έβαζαν στα μέσα του δεύτερου γύρου του NBA Draft 2021, με τους Σέλτικς να τον έχουν στο μικροσκόπιό τους και τον Μπραντ Στίβενς να μη μπορεί να πιστέψει την είδηση που έμαθε αμέσως μετά από τη νίκη της ομάδας του επί των Σανς."Είμαι συντετριμμένος, αισθάνομαι άρρωστος. Ο Τέρενς ήταν ένας νεαρός που όλοι αγαπούσαμε, με όνειρα, με ελπίδα. Ήταν ένα υπέροδο παιδί, σε κέρδιζε με τον χαρακτήρα και το χαμόγελό του. Πηγαίνω στο Λος Άντζελες για να συναντήσω τη μητέρα και τον αδελφό του, να βοηθήσω όσο και όπου μπορώ. Θα είναι δύσκολο το επόμενο διάστημα για εμάς που τον γνωρίζαμε. Προσευχηθείτε για την οικογένειά του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη" ήταν τα λόγια του προπονητή του Κεντάκι, Τζον Καλιπάρι.Το δυστύχημα συνέβη περίπου 10-15 χλμ. μακριά από το Καλαμπάσας, το σημείο στο οποίο έχασε τη ζωή του στις 26 Ιανουαρίου του 2020 ο Κόμπι Μπράιαντ.