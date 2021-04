Stoiximan Basket League, Παναθηναϊκός-Λαύριο 105-69: Επίδειξη δύναμης!

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-caka52fhrwzl-sf)





Ζητούμενο για τονμετά την άθλια εμφάνιση στο Κάουνας, ήταν η αντίδραση.Και φρόντισε να την βγάλει με εμφατικό τρόπο και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, έχει σημειώσει μεγάλες νίκες και φιγουράρει στις δύο πρώτες της βαθμολογίας.Όπως αποδείχθηκε, οι παίκτες του Κάτας είχαν «ξυπνήσει» καλά από το «χαστούκι» της Ζάλγκιρις, παρουσιάστηκαν πειθαρχημένοι, καλά διαβασμένοι, συγκεντρωμένοι και το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στο παρκέ του ΟΑΚΑ.Για την ακρίβεια αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο! Το τελικό 105-69 δεν χρίζει ιδιαίτερης κριτικής. Ο Παναθηναϊκός ήταν το απόλυτο αφεντικό του ματς, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και 30 ασίστ! Μάλιστα σκόραραν και οι 12 παίκτες, με τους Μήτογλου, Παπαπέτρου και Όγκουστ να ήταν οι πρώτοι σκόρερ.Με κονσέρτο για... πράσινα πολυβόλα έμοιαζε το ξεκίνημα του αγώνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ! Με γρήγορη κυκλοφορία στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός μπήκε... φουριόζος στο παιχνίδι και στηρίχθηκε στα περιφερειακά του σουτ προκειμένου να ελέγξει το ματς. Όπως και έγινε. Σαντ-Ρος, Παπαπέτρου και Ουάιτ είχαν 5/6 τρίποντα στα πρώτα έξι λεπτά με αποτέλεσμα να βοηθήσουν τους «πράσινους» να προηγηθούν με 15-9 και να πάρουν από νωρίς το momentum που θα τους βοηθούσε και στη συνέχεια.Τοέμοιαζε... σαστισμένο και αιφνιδιασμένο από την ευστοχία των παικτών του Όντεντ Κάτας με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει και στο +11 (26-15) λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (28-18). Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι σούταραν με καλά ποσοστά εντός παιδιάς έχοντας 5/7 δίποντα, 6/11 τρίποντα, όπως επίσης 8 ασίστ και 3 κλεψίματα. Την ίδια ώρα το Λαύριο είχε υποπέσει σε 8 λάθη με αποτέλεσμα να έχει μόλις 9 προσπάθειες εντός παιδιάς (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα) και να αρχίζει να χάνει την επαφή με το σκορ.Στην δεύτερη περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε. Η μοναδική διαφορά είχε να κάνει με τον τρόπο τον οποίο απειλούσε ο Παναθηναϊκός το καλάθι του Λαυρίου. Ναι μεν υπήρξαν καλές επιλογές έξω από τα 6.75 μέτρα, αλλά η μπάλα πέρασε πολύ στο «ζωγραφιστό» και με τον Ντίνο Μήτογλου να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να τελειώνει το πρώτο μισό του αγώνα με 7/7 δίποντα (14π.) η διαφορά έφτασε και στο +23 για τους γηπεδούχους (53-30) πριν λήξει το ημίχρονο στο +20 (55-35). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν εξαιρετικά ποσοστά (12/18 δίποντα, 9/16 τρίποντα) τις διπλάσιες ασίστ (17-8) και μόλις 5 λάθη έναντι 14 (!!) του Λαυρίου.Με το «καλημέρα» της 3ης περιόδου ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με σερί 7-0 και έφτασε την διαφορά στους 27 πόντους (62-35)! Έκτοτε δεν υπήρχε γυρισμός για το Λαύριο. Και οι δύο προπονητές άρχισαν αμέσως να δίνουν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες και αυτό διότι η εικόνα του αγώνα είχε προδιαγράψει τον τελικό νικητή. Μετά το 30' (81-57) ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και τους 32 πόντους (93-61) στο 33'. Ο Κάτας άνοιξε πολύ το rotation ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Δίπλαρος όσο χρόνο αγωνίστηκε στο ματς.ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός είχε τριπλάσιες ασίστ από το Λαύριο ενώ σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς έχοντας 28/42 δίποντα και 14/30 τρίποντα. Την ίδια ώρα το Λαύριο είχε μόλις 4/16 τρίποντα και 21 λάθη!ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπαιξαν εξίσου καλά. Τόσο η first όσο και η second unit. Παρόλα αυτά ξεχώρισαν λίγο περισσότερο οι Παπαπέτρου (15π.) και Μήτογλου (16π., 8/10δίπ.)ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Νίκος Δίπλαρος αξίζει ένα credit παραπάνω στα 14:35 που αγωνίστηκε δείχνοντας ότι είναι ο... μοναδικός κανονικός πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού.ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τάισον Κάρτερ βρέθηκε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό.ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Από την αρχή μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εμφατικό κάρφωμα του Ζακ Όγκουστ το οποίο προήλθε από εντυπωσιακή no look ασίστ του Νίκου Δίπλαρου!ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Παναθηναϊκός τίποτα. Το Λαύριο, απλά... θα κρατήσει το μάθημα που πήρε.28-18, 55-35, 81-57, 105-69