Λίβερπουλ: Η κραυγή του Αλεξάντερ – Άρνολντ και η αποθέωση από τον Κλοπ

Ο ΤΑΑ δεν βρέθηκε στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκείτ για τις πρόσφατες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στην έναρξη της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, με τον Κλοπ να κάνει λόγο για παντελώς λανθασμένη εκτίμηση του ομοσπονδιακού κόουτς.

Ο Αλεξάντερ – Άρνολντ είχε ανάγκη από μια καλή εμφάνιση, την έκανε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, είχε και ασίστ στο πρώτο γκολ του Ζότα, ξέσπασε με μια δυνατή κραυγή και άκουσε τον Γιούργκεν Κλοπ μετά το ματς να λέει:

«Ο Τρεντ έδειξε γι' ακόμα μια φορά την κλάση του, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής κι όποιος λέει το αντίθετο, δηλώνω εγώ ότι κάνει λάθος».





🗣 "Trent showed his class again. Trent is in a good shape and if someone says he's not then I have to say that's wrong."



