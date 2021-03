Miami Open: Στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του με 2-0 επί του Σονέγκο - Με Χούρκατζ στους «8»

A STUNNER from Stef 👍🏻 @steftsitsipas gets this forehand up and down in a hurry. #MiamiOpen pic.twitter.com/seH62QV5n1

Movin' on in Miami 🌴@steftsitsipas reaches the last eight for the first time at @MiamiOpen, 6-2 7-6 over Lorenzo Sonego. pic.twitter.com/CNQ41OdF89