Super League 1: Αυλαία στην κανονική περίοδο με ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Η κανονική περίοδος της Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/03) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα play off και τα play out, για να ξεκαθαρίσουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και ο υποβιβασμός.Στην τελευταία αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι, όπου οι δύο ομάδες δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν την έξοδο στην Ευρώπη και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.Ο Εσθονός Κρίστο Τόβερ θα είναι εκείνος που θα σφυρίξει την αναμέτρηση. Ο 39χρονος έχει διαιτητεύσει ακόμα δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ στο παρελθόν στις οποίες ο Δικέφαλος του Βορρά μετρά μία νίκη και μία ήττα.Όσον αφορά τα αγωνιστικά πλάνα των γηπεδούχων, ο τεχνικός των πρασίνων όπως όλα δείχνουν θα επαναφέρει στην ενδεκάδα τους Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και Σεχ Νιάς, μαζί με τον Μαουρίτσιο στην μεσαία γραμμή. Η τετράδα της άμυνας, μετά την απουσία του Βέλεθ, θα αποτελείται από Πούγγουρα, Σένκενφελντ, Μολό και Χουάνκαρ. Από εκεί και πέρα ρευστά είναι τα πράγματα στην επίθεση, κάτι που θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή προπόνηση.Στο στρατόπεδο των φιλοξενούμενων, αλλαγμένη αναμένεται να είναι η ενδεκάδα του Πάμπλο Γκαρσία σε σχέση με το ντέρμπι με τον Άρη. To μόνο απρόοπτο που προέκυψε από την προπόνηση της Παρασκευής ήταν η απουσία του Καγκάβα, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον αστράγαλο.Λάρισα-ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκός-ΠΑΟΚΒόλος-ΑΕΚΑπόλλων Σμύρνης-ΠαναιτωλικόςΑστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ ΓιάννιναΆρης-ΟΦΗΛαμία-Ατρόμητος