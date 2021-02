ΛαΒιν: Θύμισε Τζόρνταν με τους 281 πόντους σε 8 ματς!

Φοβερά πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Ζακ ΛαΒίν φέτος, προσπαθώντας να βάλει τους Μπουλς στα playoffs.

Ο Ζακ είχε 38 πόντους και 15/20 σουτ απέναντι στους Κινγκς, οδηγώντας το Σικάγο σε άλλη μια νίκη.

Πλέον ο γκαρντ των ταύρων μετρά 281 πόντους στα τελευταία 8 ματς και τρελαίνει κόσμο. Άλλος ένας παίκτης των Μπουλς έχει τόσους πόντους σε διάστημα 8 ματς και φυσικά αυτός είναι ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν.





Zach LaVine dropped 281 points in his last eight games:



• 38 Pts

• 30 Pts

• 37 Pts

• 30 Pts

• 26 Pts

• 46 Pts

• 35 Pts

• 39 Pts



The only other Bull with that many points in an 8-game span is MJ. pic.twitter.com/RPTYG95kMK