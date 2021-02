NBA,Μπακς-Ράπτορς 113-124: Ένας Γιάννης δεν φέρνει την... άνοιξη-Δείτε βίντεο

Another night for the MVP:



Με τοννα παίζεις σχεδόν μόνος απέναντι από στους Ράπτορς, τα...ήταν εύκολο θήραμα για τους «».Μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες στα ταξίδια τους σε Φοίνιξ, Γιούτα και Οκλαχόμα, οι Μπακς επέστρεψαν στο Μιλγουόκι έχοντας και 250 φιλάθλους στην εξέδρα, έχοντας ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στιςΛογάριαζαν όμως χωρίς τους Ράπτορς, με τους Καναδούς να είναι καλύτεροι στα κρίσιμα σημεία του ματς και να παίρνουν μια άνετη νίκη με. Μια νίκη που τους φέρνει στο 13-13, ενώ ρίχνει τους Μπακς στο 16-12. Τα «ελάφια» μέτρησαν έτσι την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους, ενώ αγωνιστικά έδειξαν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα το τελευταίο διάστημα.Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο εξαιρετικός ΒανΒλίτ που έφτασε τους 33 πόντους, με τον Σιακάμ να ακολουθεί με 23 και τον Λόουρι να έχει 18.Για τους ηττημένους οήταν σχεδόν μόνος του έχοντας 34 πόντους, ενώ κατέβασε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ, έκανε 5 κλεψίματα και έριξε και 2 τάπες, με τον Κόνατον να έχει 20 και τον Πόρτις 16.Ο Έλληνας φόργουορντ είναι εξαιρετικός και στην άμυνα, αλλά και στα ριμπάουντ. Στο σημερινό ματς των Μπακς κόντρα στους Ράπτορς κατάφερε να φτάσει τα 5.000 ριμπάουντ.Ο Greek Freak είχε και δυο εντυπωσιακά κοψίματα. Ένα στον Ανουνόμπι και άλλο ένα στον Σιακάμ.Πριν την έναρξη του αγώνα ο σέντερ των Ράπτορς Πασκάλ Σιακάμ την ώρα της προθέρμανσης έδειξε στους συμπαίτκες τους ότι ξέρει και απο ποδόσφαιρο, πετυχαίνοντας ενα απίθανο καλάθι με το πόδι!(Πηγή: gazzetta.gr