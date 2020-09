Europa League: Οι έξι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, όπως συνηθίζει, χώρισε τις ομάδες σε μικρότερα γκρουπ για να διευκολυνθεί η διαδικασία της κλήρωσης που θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.Μια από τις Σαρλερουά (Βέλγιο) ή Παρτιζάν (Σερβία), Βόλφσμπουργκ (Γερμανία) ή Ντέσνα (Ουκρανία) και Μάλμε (Σουηδία) ή Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία) θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα playoffs εφόσον περάσει τη Σεντ Γκάλεν την ερχόμενη Πέμπτη στον τρίτο προκριματικό γύρο τουΤο νοκ άουτ παιχνίδι των playoffs θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που θα κληρωθεί πρώτη και θα γίνει την 1η Οκτωβρίου.Champions PathGroup 1SeededYoung Boys (SUI)*GNK Dinamo (CRO)*Un?seededFloriana (MLT) vs Flora Tallinn (EST)Tirana (ALB)**KuPS (FIN) vs Suduva (LTU)?Djurgarden (SWE) / CFR Cluj (ROU)Group 2SeededDynamo Brest (BLR)*Crvena zvezda (SRB)*UnseededLudogorets (BUL)**Sarajevo (BIH) / Buducnost Podgorica (MNE)?Riga (LVA) / Tre Fiori (SMR) / Celtic (SCO)Ararat-Armenia (ARM) vs Celje (SVN)??Group 3SeededQarabag (AZE)*Unseeded?Sheriff (MDA) / Dundalk (IRL)KI (FRO) / Dinamo Tbilisi (GEO)?Legia (POL) / Drita (KOS)Main PathGroup 1Seeded1 Basel (SUI)? vs Anorthosis (CYP)?2 Viktoria Plzen (CZE) / SonderjyskE (DEN)3 Besiktas (TUR) / Rio Ave (POR)Unseeded4 CSKA-Sofia (BUL) / B36 (FRO)5 AC Milan (ITA) / Bodo/Glimt (NOR)???6 Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (SCO)?Group 2Seeded1 Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO)2 Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)3 Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL)?Unseeded4 LASK (AUT) / Dunajska Streda (SVK)?5 Rijeka (CRO) / Kolos Kovalivka (UKR)??6 Rosenborg (NOR) / Alanyaspor (TUR)?Group 3Seeded1 Charleroi (BEL)? / Partizan (SRB)2 Wolfsburg (GER) / Desna Chernihiv (UKR)3 Malmo (SWE) / Lokomotiva Zagreb (CRO)Unseeded4 Apollon Limassol (CYP)? / Lech (POL)?5 Granada (ESP) / Locomotive Tbilisi (GEO)6 St. Gallen (SUI) / AEK Athens (GRE)Group 4Seeded1 Galatasaray (TUR)? / Hajduk Split (CRO)2 Shkendija (MKD) / Tottenham (ENG)???3 Standard Liege (BEL) / Vojvodina (SRB)4 APOEL (CYP) / Zrinjski (BIH)??Unseeded5 Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)6 Willem II (NED)? / Rangers (SCO)????7 Fehervar (HUN) / Reims (FRA)8 FCSB (ROU) / Slovan Liberec (CZE)