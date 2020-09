Champions League: Αν ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τη Μπενφίκα θα εξασφαλίσει άλλα 5 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα. Νίκησε τον δικό τουκαι εξασφάλισε τουλάχιστον τον όμιλο του Europa League σε περίπτωση που το βράδυ της Τρίτης αποκλειστεί από την Μπενφίκα. Κάτι που θα του δώσει μίνιμουμ και 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ που θα τον βοηθήσουν στο Financial Fair Play.Ομως ο μεγάλος στόχοςείναι μπροστά του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Βεβαίως για να φτάσει μέχρι εκεί θα πρέπει αρχικά να περάσει την Μπενφίκα και στη συνέχεια την Κράσνονταρ στα διπλά ματς των play off του Champions League.Πάμε να δούμε και τα οικονομικά δεδομένα που εύκολα μπορείτε να καταλάβατε ότι αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό.Εάν αποκλειστεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ σήμερα θα συνεχίσει στους ομίλους του Europa League με εξασφαλισμένα έσοδα 7-8 εκατομμυρίων ευρώ και ότι καταφέρει στη συνέχεια θα αυξάνει τον... λογαριασμό.ο ΠΑΟΚ αλλάζει τα οικονομικά του δεδομένα μιας και θα έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ!Κι αυτό γιατί η UEFA δίνει συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ στις 6 ομάδες που θ' αποκλειστούν από την διαδικασία των play off του Champions League (4 από το μονοπάτι των πρωταθλητών που είναι ο Ολυμπιακός και 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών που ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ). Εάν περάσει λοιπόν την Μπενφίκα και αποκλειστεί από την Κράσνονταρ ο ΠΑΟΚ θα βάλει άλλα 5 εκατομμύρια στα ταμεία του.Τι θα γίνει εάν ο ΠΑΟΚ φτάσει μέχρι τέλους; Αποκλείσει δηλαδή και την Μπενφίκα και την Κράσνονταρ; Τότε ξεχάστε τα 7-8 εκατομμύρια από τους ομίλους του Europa League και τα 5 εκατομμύρια από τα play off. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει εξασφαλισμένα 20+ εκατομμύρια ευρώ!Ας μην προτρέχουμε όμως. Ο ΠΑΟΚ έχει την Τρίτη το βράδυ τον δεύτερο τελικό του μετά από αυτόν την Μπεσίκτας και έχει στόχο την πρόκριση που θα του δώσει επιπλέον οικονομική ανάσα και φυσικά θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στο μεγάλο του όνειρο.