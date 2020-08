Ολυμπιακός: «Δώρο» από τη Λιόν - Απευθείας στα play off του Champions League

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Λιόν έκανε το δώρο στον Ολυμπιακό. Απέκλεισε δηλαδή την Γιουβέντους και μπήκε στο Final 8 και στη συνέχεια δεν έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Champions League . Και τι δώρο ε; Εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό όμιλο... Δεν το λες και λίγο. Πόσω μάλλον σε μια τόσο δύσκολη και περίεργη σεζόν με τα προκριματικά να κρύβουν παγίδες.Η Λιόν λοιπόν αποκλείστηκε κι έτσι αυτόματα ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στα play off του Champions League (όπως και η πρωταθλήτρια Τσεχίας, Σλάβια Πράγας). Δεν θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 3ο προκριματικό και με μονό ματς, αλλά θα παίξει για την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League στα play off. Κανονικά δηλαδή σε διπλούς αγώνες (22/23 Σεπτεμβρίου πρώτο ματς, 29/30 το δεύτερο).Και φυσικά η παρουσία του στα play off του εξασφαλίζει σε περίπτωση αποκλεισμού την είσοδό του στους ομίλους του EΟπερ σημαίνει πως θα έχουμε μίνιμουμ μία ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκούς ομίλους και ο Ολυμπιακός θα έχει εξασφαλισμένα 10+ εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του...Ομως δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, ο οποίος ευνοείται από την συγκεκριμένη εξέλιξη! Ο Αγιαξ γίνεται αυτόματα η 26η ομάδα του επόμενου Champions League.Ο «Αίαντας» δεν θα αγωνιστεί στακαι θα περάσει κατευθείαν στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.Ετσι μας μένουν έξι ομάδες τις οποίες θα τις μάθουμε μέσα από την διαδικασία των προκριματικών.4 από το μονοπάτι των πρωταθλητών (θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός)2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών (θα συμμετέχει οΟ τελικός ανάμεσα στην Μπάγερν και την Παρί δημιουργεί κι άλλο ντόμινο στο Champions League της επόμενης περιόδου.Με δεδομένο λοιπόν ότι αμφότερες είναι ήδη στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας ως πρωταθλήτριες της Γερμανίας και της Γαλλίας η θέση της κατόχου του Champions League θα δοθεί στην πρωταθλήτρια της 7ης ομάδας στο. Της Πορτογαλίας δηλαδή.Ετσι η Πόρτο από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας ανεβαίνει αυτόματα στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας.Πάμε να δούμε πως έχει διαμορφωθεί το 1ο γκρουπ δυναμικότηταςΣεβίλλη ή Ιντερ (ως κάτοχος του Europa League)Ρεάλ Μαδρίτης 134.000Μπάγερν Μονάχου 134.000Γιουβέντους 117.000Παρί Σεν Ζερμέν 113.000Λίβερπουλ 99.000Πόρτο 75.000Ζενίτ 64.000Καταλαβαίνετε πως όλοι θα θέλουν από το 1ο γκρουπ Πόρτο και Ζενίτ...Ολα τα γκρουπ δυναμικότητας στο Champions League, στο 3ο εάν περάσει ο ΟλυμπιακόςΓια το τέλος αφήσαμε την. Την ομάδα δηλαδή που... βοήθησε τόσες άλλες αλλά αυτή έμεινε με το... μπουκάλι στα χέρια. Η Λιόν λοιπόν μπορεί να έφτασε φέτος μέχρι τα ημιτελικά του Champions League έχοντας αφήσει εκτός την Γιουβεντους του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά την επόμενη σεζόν θα δει την Ευρώπη από τον... καναπέ!Η διακοπή του γαλλικού πρωταθλήματος την βρήκε στην 7η θέση! Με δέκα αγωνιστικές που απέμεναν στο γαλλικό πρωτάθλημα θα είχε μαθηματικές ελπίδες ακόμα για την έξοδό της στο Champions League δεδομένα όμως θα μπορούσε να μπει στην πρώτη εξάδα.