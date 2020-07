Champions League: To σενάριο που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό όμιλο στον Ολυμπιακό!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οχι. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν θέλει τον Ολυμπιακό να κατακτά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο εξασφαλίζουν ευρωπαϊκό όμιλο αλλά θα μπουν απευθείας στους ομίλους του Champions League. Και μάλιστα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας!Ομως δεν θ' αναλύσουμε το συγκεκριμένο σενάριο το οποίο απαιτεί από τον Ολυμπιακό τρεις προκρίσεις (με Γουλβς, Σεβίλλη ή Ρόμα και μάλλον Γιουνάιτεντ) κι έναν τελικό.Υπάρχει κι άλλο που εξασφαλίζει στους «ερυθρόλευκους» το Europa League και τον βάζει απευθείας στα play off. Πριν αναλύσουμε το συγκεκριμένο σενάριο ας επαναλάβουμε τα δεδομένα για τα προκριματικά του Ολυμπιακού ώστε να γίνει και πιο κατανοητό το... ντόμινο που θα τον γλιτώσει από τον 3ο προκριματικό.Ο Ολυμπιακός με βάση τα τωρινά δεδομένα θα μπει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα κληθεί να δώσει ένα ματς (η έδρα θα βγει από την κλήρωση) για να προκριθεί στα play off του Champions League. Το ματς είναι προγραμματισμένο να το δώσει 15 ή 16 Σεπτεμβρίου.Κάθε χρόνο υπήρχε ντόμινο στα προκριματικά του Champions League, ανάλογα με τον κάτοχο του τροπαίου. Εάν η ομάδα που κατακτούσε το Champions League είχε εξασφαλίσει την θέση της στην επόμενη διοργάνωση και μέσω της Λίγκας της (πράγμα που συνέβαινε 9 στις 10 φορές) τότε συνέβαιναν τα παρακάτω:Ο πρωταθλητής της 11ης χώρας στο rankingθα έμπαινε κατευθείαν ομίλους και όχι στα play offΟ πρωταθλητής της 13ης χώρας στο ranking της UEFA θα έμπαινε στα play off και όχι στον 3ο προκριματικό.Ο πρωταθλητής της 15ης χώρας στο ranking της UEFA θα έμπαινε στον 3ο προκριματικό και όχι στον 2ο.Οι πρωταθλητές της 18ης και της 19ης χώρας στο ranking της UEFA θα έμπαιναν στον 2ο προκριματικό και όχι στον 1ο.Η Ελλάδα γι' αυτή τη σεζόν μπαίνει ως 14η. Εάν δεν περνάγαμε την πανδημία δεν θα επηρέαζε σε τίποτα τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο σενάριο Ομως το Champions League δεν έχει ολοκληρωθεί, τον κάτοχο θα τον ξέρουμε 23 Αυγούστου κι έτσι τα δεδομένα μπορούν ν' αλλάξουν στο ντόμινο και φυσικά να ευνοήσουν τους «ερυθρόλευκους».Πάμε και τώρα στο σενάριο που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» ώστε να... κερδίσουν έναν προκριματικό γύρο και να παίξουν κατευθείαν στην «ασφάλεια» των play off.Πριν αναλύσουμε το γιατί ας πούμε με απλά λόγια τι θα περιμένει ο Πέδρο Μαρτίνς και οι παίκτες στην φάση των «16».Ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί στο Final 8 του Champions League είτε η Λιόν είτε η Νάπολι! Εάν συμβεί αυτό, τότε ο Ολυμπιακός αυτόματα θα γλιτώσει τον 3ο προκριματικό γύρο και θα τον απασχολούν μόνο τα play off του Champions League. Που ακόμα κι αν αποκλειστεί εκεί (θα δώσει κανονικά διπλά ματς) θα έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League.Επειδή η κλήρωση για τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 10 Αυγούστου. Ημερομηνία που δεν θα ξέρουμε τον κάτοχο του Champions League. Κι εάν έχει προκριθεί η Νάπολι ή η Λιόν στους «8» που δεν έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην επόμενη διοργάνωση τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει το ντόμινο που αναφέραμε πιο πάνω. Αυτό θα μετατεθεί για ομάδες του 3ου προκριματικού γύρου.Εάν λοιπόν μία εκ των Λιόν (1-0 το πρώτο ματς κόντρα στην Γιουβέντους στη Γαλλία) ή Νάπολι (1-1 το πρώτο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα στην Ιταλία) προκριθεί στο Final 8, την στιγμή των κληρώσεων για τον 1ο και 2ο προκριματικό γύρο του Champions (9 και 10 Αυγούστου) δεν θα είναι σίγουρο ότι η νικήτρια του τροπαίου θα έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή της από το πρωτάθλημα. Οπερ σημαίνει πως οι κληρώσεις θα διεξαχθούν κανονικά με το access list που υπάρχει χωρίς κανένα... ντόμινο. Ετσι όταν στις 23 Αυγούστου θα γνωρίζουμε την ομάδα που θα έχει κατακτήσει το Champions League κι αυτή θα έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή της στην επόμενη διοργάνωση (δηλαδή να προκριθεί η Νάπολι και η Λιόν στους 8 αλλά να μην κατακτήσουν το τρόπαιο) τότε το ντόμινο θα έχει ως εξής:Ο πρωταθλητής (Αγιαξ) της 11ης χώρας (Ολλανδία) στο ranking της UEFA θα μπει κατευθείαν στους ομίλους και όχι στα play off.Οι πρωταθλητές (Σλάβια και Ολυμπιακός) της 13ης και 14ης χώρας (Τσεχία και Ελλάδας) στο ranking της UEFA θα μπουν στα play off και όχι στον 3ο προκριματικό γύρο.Εάν Λιόν και Νάπολι αποκλειστούν από Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα τότε θα πάμε στο κλασικό σενάριο που αναφέραμε μιας και οι 8 ομάδες των προημιτελικών (δηλαδή Ρεάλ ή Σίτι, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Αταλάντα, Λειψία, Παρί κι Ατλέτικο) έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League.