UEFA: Μονά ματς στα προκριματικά σε Champions και Europa League

Η ευκαιρία των μικρών ομάδων για διακρίσεις στην Ευρώπη, μάλλον ήρθε μαζί με τη νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο!Όπως έγινε γνωστό από την UEFA, οι τέσσερις εκ των πέντε προκριματικών γύρων θα αποτελείται από μονά παιχνίδια, με τον γηπεδούχο να βγαίνει μετά από κλήρωση, ενώ ο μόνος διπλός προκριματικός γύρος θα είναι ο τελευταίος χρονικά, δηλαδή αυτός των play-off.Η φάση των ομίλων στοθα ξεκινήσεις στις 20 Οκτωβρίου, ενώ στοστις 22 του ίδιου μήνα.Play off 1ου γύρου: 8 και 11 Αυγούστου1ος προκριματικός: 18/19 Αυγούστου2ος προκριματικός: 25/26 Αυγούστου3ος προκριματικός: 15/16 ΣεπτεμβρίουPlay off: 22/23 και 29/30 ΣεπτεμβρίουΦάσεις ομίλων: 20/21 και 27/28 Οκτωβρίου, 3/4 Νοεμβρίου και 24/25 Νοεμβρίου, 1/2 Δεκεμβρίου και 8/9 ΔεκεμβρίουPlay off 1ου γύρου: 20 Αυγούστου1ος γύρος: 27 Αυγούστου2ος γύρος: 17 Σεπτεμβρίου3ος γύρος: 24 ΣεπτεμβρίουPlay off: 1 ΟκτωβρίουΦάσεις ομίλων: 22 και 29 Οκτωβρίου, 5 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 10 Δεκεμβρίου