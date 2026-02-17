Φειδίας Παναγιώτου στο protothema: Είμαι σε επαφή με Καρυστιανού, δεν κοιμάμαι στη βίλα που νοίκιασα με τα λεφτά της ΕΕ για γραφείο, δεν είμαι πράκτορας των Ρώσων
Μιλάει στην «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ και δηλώνει έτοιμος να φέρει το κόμμα του και στην Ελλάδα - Υποστηρίζει ότι ψάχνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά... δεν του απαντά στα μηνύματά του
Ο Φειδίας δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια να φανεί συμπαθητικός στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Προτιμάει, όπως λέει στο protothema.gr και στην «Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, να μιλάει στο YouTube και στα podcast. Οι υπόλοιποι, τονίζει, είτε τον πολεμάνε είτε τον κατηγορούν άδικα. Γιατί, όπως λέει, είναι μόνο 25 χρονών και έχει προλάβει να είναι ένας από τους πιο διάσημους youtubers, με διεθνή καριέρα πλέον και εκατομμύρια followers. Έχει προλάβει να φτάσει το εισόδημά του στα 100.000 ευρώ τον μήνα, πριν έρθει η Ευρωβουλή και τον… ρίξει στις 15.000. Έχει προλάβει ακόμη να γίνει ο νεότερος ευρωβουλευτής των Βρυξελλών και σύντομα θα είναι και ο νεότερος πολιτικός αρχηγός της Κύπρου.
Καθόλου άσχημα για ένα νέο από μια μέση οικογένεια, που ξεκίνησε μικρός με το όνειρο να γίνει πυροσβέστης. Σήμερα, όπως λέει, θα ήταν δισεκατομμυριούχος, όπως οι ξένοι φίλοι του youtubers, αν δεν τον είχε κερδίσει η πολιτική. Έρχεται στην Ελλάδα συχνά και γυρίζει εδώ podcasts. Πρόλαβε να πάει και στα μπουζούκια, όπου άκουσε, όπως λέει, τα προβλήματα του κόσμου. Όπως ο βρώμικος πάγος που σερβίρουν με τα ποτά.
